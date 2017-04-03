Садыр Жапаров – в тюремной больнице Бишкека с порезанными венами

Арестованный при возвращении в Бишкек бывший депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Садыр Жапаров не мог порезать вены, ему помогли, убеждены его сторонники.

Ранним утром воскресенья, 2 апреля, Садыра Жапарова обнаружили в Бишкекском СИЗО с порезанными венами. Об этом СМИ и правозащитникам сообщили его родственники.

После оказания срочной медицинской помощи его перевели в колонию № 47 – так называемую больничку, где расположено единственное тюремное медицинское учреждение.

По версии Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Кыргызстана, заключенный порезал себе вены с помощью номерного ножа, который дают в СИЗО для резки продуктов.

В больнице ИК-47 его прооперировали и положили в одноместную палату отделения хирургии. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, идет служебная проверка.

Родственники политика утверждают, что ему порезали и горло. Однако в ГСИН эту информацию опровергли, хотя и констатировали порезы у Жапарова на шее и руке.

Сам же Жапаров при посещении его сотрудниками спецпрокуратуры и заместителем омбудсмена Кыргызстана сообщил, что порезы нанес себе сам в знак протеста против ареста сыновей, братьев и племянников.

Взяли на границе

Оппозиционный экс-депутат Садыр Жапаров, заявивший о намерениях участвовать в президентской гонке осенью 2017 года, был задержан 25 марта на границе с Казахстаном.

Он возвращался домой через Алматы из Кипра, где проживал в последнее время. Жапарову инкриминируется организация захвата заложника и покушение на убийство чиновника.

Речь идет об инциденте пятилетней давности, когда протестующая толпа захватила в заложники представителя правительства страны в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Сам Каптагаев недавно заявил, что не писал заявлений против Жапарова и писать не намерен. При этом он утверждает, что захватившие его в заложники были родственниками Жапарова.

После ареста экс-депутата сотни его сторонников собрались у здания ГКНБ, где находился арестованный, и несколько раз пытались прорвать милицейский кордон, бросая пластиковые бутылки в сторону милиции.

Среди задержанных – сыновья, братья и племянники

После этого произошел силовой разгон митинга, были задержаны 105 человек, более 60 из которых подверглись административному аресту сроком от двух до пяти суток.

Власти Кыргызстана сообщили, что в ходе беспорядков пятеро сотрудников милиции получили телесные повреждения различной степени тяжести. Задержанные также разбили окна и двери автобуса, в который их затолкали силой и увезли в милицию.

Некоторые задержанные, в том числе двое сыновей и племянники Садыра Жапарова, были сильно избиты.

Очевидцы утверждают, что люди в штатском избирательно задерживали именно близких родственников оппозиционного депутата.

Позже против 12 задержанных возбудили уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса КР, в числе которых – «Применение насилия против представителя власти». Среди них один из сыновей и родные братья Садыра Жапарова.

Не сам…

Отдельные активисты и сторонники Жапарова сомневаются, что порезы он нанес себе сам. Экс-депутат парламента Кыргызстана Асия Сасыкбаева уверена, что порезы на теле Жапарова – «работа подсаженных сокамерников».

«Криминал специально используют для устрашения [оппозиции]. Так происходило и при Бакиеве… (экс-президент Кыргызстана, сбежавший после госпереворота 2010 года. – Прим. ред.). И, естественно, Жапаров не будет в этом признаваться, опасаясь за своих детей», – написала она на странице в Фейсбуке.

Известная правозащитница Азиза Абдирасулова сообщает в соцсети, что жена Жапарова позвонила ей в 8.00 часов и сообщила, что адвоката к нему не пускали…

«Когда отсутствует информация от официального источника, то появляются, к сожалению, разные предположения», – написала она.

При этом Абдирасулова утверждает, что у нее имеются не предположения, а достоверная информация о причинах, которые толкнули Жапарова на такой отчаянный шаг…

«На его месте любой из нас вынужден был бы пойти на крайние меры», – сказала она.