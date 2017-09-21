Сооронбай Жээнбеков подал в суд на известного журналиста Кыргызстана

Кандидат в президенты и экс-премьер-министр КР требует компенсации в размере 10 млн сомов от журналиста и экс-депутата Кабая Карабекова и информагентства «24.kg».

Причиной поданного иска стала статья Кабая Карабекова “Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?” — опубликованная на сайте агентства «24.kg» 11 сентября (материал уже снят с сайта — Прим.Ц-1).

Карабеков рассказывает, что в статье говорилось о братьях Сооронбая Жээнбекова и их связях с арабскими радикальными организациями.

Но сами братья Жээнбековы на материла не обиделись, за них обиделся кандидат в президенты Жээнбеков, говорит Кабай.

В заявлении истец просит выплатить ему компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 5 млн сомов (более 72 тысяч долларов США). Причем он хочет взыскать такую сумму с каждого ответчика.

По мнению наблюдателя в Бишкеке, болезненная и агрессивная реакция на материал указывает, что он задел Жээнбекова, и скорее всего потому, что в нем была опубликована правда, которая может дойти до избирателя.

«Жээнбеков еще не стал президентом, а уже душит прессу», — говорит он. И добавляет, что подавать немыслимые для Кыргызстана иски научил своих соратников президент Алмазбек Атамбаев, требовавший с других изданий такие же баснословные суммы за «оскорбление чести и достоинства».

Как сообщает пресс-служба предвыборного штаба Жээнбекова, кандидат требует признать не соответствующими действительности измышления автора “о тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями”.

В статье говорилось о закрытой встрече президентов Кыргызстана и России в июне 2017 года. Автор писал, что Москва намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб:

“… о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией”.

Штаб Жээнбекова не считает, что сумма компенсации, выставленная журналисту и изданию, очень высокая.

“Сумма иска не завышена. Речь идет о президентских выборах. О судьбе страны на предстоящие шесть лет. О распространении клеветы на кандидата”, — заявил начальник предвыборного штаба Жээнбекова Фарид Ниязов.