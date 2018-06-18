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    Суд сегодня вынесет меру пресечения таксисту из КР, сбившему болельщиков в Москве

    Суд в Москве сегодня, 18 июня, определит меру пресечения кыргызстанцу Анарбек уулу Чынгызу, устроившему наезд на футбольных болельщиков в центре города.

    В результате аварии, произошедшей 16 июня на Ильинке, пострадали семь человек: две девушки из Мексики, а также граждане России, Азербайджана и Украины.

    Сам Анарбек уулу Чынгыз сразу после ДТП попытался убежать с места происшествия, но его догнали и задержали очевидцы.

    На видео допроса виновника аварии, которое распространила столичная полиция, водитель говорит, что наезд совершил непреднамеренно. По его словам, он уснул за рулем из-за переутомления. А сбежать пытался из-за того, что боялся самосуда.

    «Я просто вырубился, говорит на видео Анарбек уулу Чынгыз. – Хотел на тормоз нажать, пропустить пешеходаа нажал на газ – и сбил людей. Я примерно 20 часов был за рулем, если честно сказать. До этого спал часа два-три», сказал он.

    Чынгыз рассказывает, что в московском такси работает всего месяц, и за это время не нарушил ни одного правила дорожного движения.

    В отношении гражданина Кыргызстана возбуждено уголовное дело. Расследование находится под контролем посольства Кыргызстана в РФ.

     

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Происшествия, Трудовые мигранты Центральной Азии, Чемпионат мира по футболу - 2018
    Теги: болельщики ДТП Кыргызстан Москва
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