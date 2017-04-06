Суд в Бишкеке оставил под арестом Садыра Жапарова

Городской суд Бишкека сегодня оставил под стражей экс-депутата парламента Садыра Жапарова, несмотря на опасения его адвокатов, что под арестом он оказался во власти криминала.

По решению суда бывший оппозиционный политик и экс-депутат Жогоргу Кенеша останется под арестом до 28 апреля.

Адвокаты Жапарова заявили, что обжалуют решение в Верховном суде КР, а около 70 сторонников оппозиционера, собравшихся возле здания суда, в этот раз в стычки с милицией не вступали. Правоохранительные органы Бишкека все же стянули туда 30 милиционеров и подвезли два автобуса.

Накануне, 5 апреля, гражданские активисты в Кыргызстане выразили обеспокоенность, что Жапаров и его сторонники оказались в СИЗО во власти криминала, и вручили специальное письмо-обращение генеральному прокурору и главе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

«Правозащитное сообщество обеспокоено безопасностью Садыра Жапарова и 12 его родственников, так как спецконтингент при молчаливом согласии администрации СИЗО-21 и ИК-47 имеет доступ к ним и оказывает беспрецедентное давление, особенно по ночам», – написали активисты.

Авторы обращения просят генпрокурора принять срочные меры по обеспечению законности и безопасности заключенных по «делу Жапарова».

Взят на границе

Бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров был задержан на границе с Казахстаном 25 марта.

В тот день также были задержаны более 100 человек, вышедших на митинг в его поддержку. Более 60 из них подверглись административному аресту, а против 12 задержанных, среди которых сын и братья политика, возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК.

Жапарова обвиняют в организации захвата заложника и покушении на убийство чиновника. Такой инцидент имел место четыре года назад.

Ранним утром 2 апреля в СИЗО Бишкека Жапарова обнаружили с порезанными венами. Оказав срочную помощь, его перевели тюремный лазарет в ИК-47.

Накануне к Дому правительства в Бишкеке вышли на акцию протеста жена Жапарова Айгул Асанбаева и супруги остальных арестованных родственников экс-депутата.

Они держали плакаты с надписями на кыргызском языке «Свободу сыну народа», «Жизнь Жапарова в опасности» и другие.

По словам Асанбаевой, она четвертый день не может получить разрешение на свидание с мужем. На ее письма в ГКНБ просто не реагируют.

«Не тревожьтесь, у меня все нормально»

Во вторник, 4 апреля, власти запустили в Сеть фотографии и видеозапись из СИЗО, где Жапаров подтверждает версию властей, что, будучи в шоковом состоянии, сам порезал вены. Он также говорит, что помнит только то, как взял нож, потом очнулся в больнице.

Экс-депутат, обращаясь к своим родственникам, говорит, что «с ним все хорошо».

«Не тревожьтесь, у меня все нормально. И дай Бог, все будет хорошо…», – говорит он на видео.

Супруга Жапарова считает, что ее мужа вынудили сделать эту видеозапись.

«Это делается для того, чтобы успокоить народ?! Я с ним живу 25 лет и знаю, как он говорит и как отвечает… Он сильный человек, его и его близких держат взаперти и, таким образом, хотят сломать его… » – говорит Айгул.

Днем «красные», ночью — «черные»

Правозащитница Толекан Исмаилова, одна из подписантов обращения к генпрокурору, допускает, что Жапаров мог порезать себе вены из-за давления. По ее словам, сегодня тюремная жизнь не зависит от воли государства, власть сотрудничает с криминалом, и криминал доминирует над властью.

«Я так скажу, [в тюрьмах] днем работают «красные», а ночью – «черные», – сказала она. («Красными» на тюремном жаргоне называют людей в погонах, а «черными» – криминал. – Прим. ред.).

Большинство комментаторов под видеообращением Садыра Жапарова также не верят, что оппозиционный экс-депутат мог пойти на суицид. Они пишут, что «власти Кыргызстана сотрудничают с «черными» и специально организовали покушение на жизнь Жапарова, чтобы запугать его.

Адвокат Шарабидин Токтосунов, посетивший Садыра Жапарова в тюремной больнице, также говорит, что его подзащитный чем-то обеспокоен, чего-то недоговоривает. Он предполагает, что Жапаров «боится чего-то, поэтому и дает такие показания».