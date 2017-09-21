Травля Бабанова – главного соперника власти на выборах президента КР

Фаворит президентской гонки в Кыргызстане Омурбек Бабанов стал главной мишенью атак проправительственных СМИ, особенно взъевшихся на него после встречи с главой РК.

«Бабанов решил отдать Кыргызстан в откуп казахским олигархам», «Бабанову не удастся купить всех», «Омурбек Бабанов – беспринципный лгун», «Бабанову превыше свое состояние, чем интересы государства»… – кричат заголовки и названия сюжетов провластных СМИ Кыргызстана.

Поводом для резко негативного освещения кампании 44-летнего Омурбека Бабанова, бывшего премьер-министра Кыргызстана, а ныне – главного фаворита президентской гонки, стала его встреча 19 сентября в Алматы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Эту встречу соперники Бабанова оценили как поддержку со стороны влиятельного и богатого соседа. Очевидно, что особенно болезненно ее восприняла власть в Бишкеке, которая поддерживает кандидатуру бывшего премьера Сооронбая Жээнбекова.

Опасный тандем

Угроза, что на выборах может победить Бабанов, усилилась после того, как 17 сентября он объединился с другим наиболее популярным кандидатом – лидером парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакытом Торобаевым.

В случае победы на выборах, которые пройдут 15 октября, их роли распределятся следующим образом: Бабанов становится президентом, а Торобаев – премьер-министром.

После заключения соглашения оба политика сразу оказались в числе наибольших «злодеев» в глазах проправительственных СМИ. Находятся земляки Торобаева, которые обвиняют его в предательстве, он выходец с юга, а Бабанов – с севера.

К критике тандема подключился и известный в Кыргызстане юморист Абдылда Иманкулов, который 20 сентября на пресс-конференции в Бишкеке извинился «перед народом» и попросил избирателей «не верить обещаниям о светлом будущем, о котором он говорил вместе с Бабановым». Иманкулов проработал у Бабанова в качестве агитатора по контракту около десяти дней.

Иманкулов объяснил свой уход из команды Бабанова: ему не понравилось, что этот кандидат в президенты, ранее говоривший об упразднении поста премьер-министра, если победит на выборах, теперь создает тандем с Торобаевым и обещает последнему пост главы правительства.

«Это значит, что его программа – ложь. Если ему не стыдно лгать, то мне стыдно. Ложь – это преступление», – сказал юморист.

Реакция на встречу с Назарбаевым

Историк Абдрахман Алымбаев (Байас Турал) в интервью сайту «Кабарлар», сказал, что встреча Бабанова в Алматы с Назарбаевым «равнозначна поруганию государства, кыргызского народа, оскорблению нации».

Он предложил принять закон, «чтобы лишать гражданства, вывозить из страны тех, кто бежит перед выборами к другим народам в поисках поддержки».

«Вечерний Бишкек», самая многотиражная газета Кыргызстана, перешедшая в руки власть имущих, «проехалась» и по самому Назарбаеву, опубликовав 20 сентября три материала об алматинской встрече.

«Президент Назарбаев, который… засиделся на своем посту, абсолютно не переносит какие-то мысли о сменяемости верховной власти. …Фактически все оппозиционные силы разгромлены, часть которых перешла в нелегальное положение, или бежали из страны», – пишет «Вечерка».

«И уже десять лет Назарбаев живет в определенном напряжении из-за того, что соседняя страна – Кыргызстан – снесла двух президентов, которые пытались копировать модель Казахстана», – продолжает издание.

Газета припомнила Назарбаеву и экономическую блокаду, когда в 2010 году Казахстан закрыл границы, вместо того чтобы поддержать постреволюционный Кыргызстан.

Накануне отреагировал и МИД Кыргызстана, вручив ноту протеста казахстанскому посланнику в связи с приемом, оказанным Бабанову в Алматы.

Казахстан не заставил долго ждать с ответом. «Выражая крайнее удивление» реакцией МИД Кыргызстана, казахстанская сторона отметила, что такие встречи «в полной мере соответствуют международной практике».

Казахстанский МИД напомнил, что 14 августа Назарбаев встретился с другим кандидатом в президенты Кыргызстана – Сооронбаем Жээнбековым.

Наступление по всем фронтам

Кыргызстан проводит выборы 2017 года в условиях максимального давления на независимые СМИ. Все ведущие издания и телеканалы уже давно находятся под контролем власти, а так называемые «инакомыслящие» подвергаются закрытию или же многомиллионным искам.

Сайт «Заноза» и телеканал «Сентябрь», популярные на юге страны «7 канал» и «ОшТВ» закрыты решением судов или куплены окружением президента Алмазбека Атамбаева.

«7 канал», к примеру, был создан оппозиционным политиком Камчыбеком Ташиевым и «специализировался» исключительно на очернении Атамбаева, которого на юге не любят.

Но два года назад канал купил один из ближайших соратников Атамбаева – Икрамжан Ильмиянов. Впрочем, «изменил позицию и сам Ташиев, заявив о поддержке на выборах Жээнбекова. Хотя лишь двумя неделями ранее Ташиев говорил об объединении с другими оппозиционными силами.