Ультиматум жителей Таласской области Кыргызстана президенту

Президент КР Алмазбек Атамбаев располагает временем до 3 ноября, чтобы извиниться перед жителями Таласской области, иначе ему угрожают массовыми митингами.

Айбек Мырза, один из организаторов акции в Таласской области Кыргызстана, говорит Ц-1, что если до пятницы таласцы не услышат извинений из уст президента Алмазбека Атамбаева, то все жители этого региона выйдут на мирный митинг.

До настоящего момента глава государства и Аппарат президента не отреагировали на звучащий ультиматум.

Более того, 30 октября пресс-служба президента сообщила, что Атамбаев ушел в трудовой отпуск, чтобы поработать над окончательным вариантом проекта Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период до 2040 года.

Репетиция возможного масштабного митинга в Таласе уже состоялась 29 октября, она собрала в центре города около тысячи человек.

Три требования

Во время этой акции лидеры таласцев вновь озвучили требование, что хотят услышать извинения от президента Атамбаева.

Кроме того, от главы государства ожидают решения проблемы на кыргызско-казахстанской границе, где на протяжении трех недель установлен ограничительный проезд на территорию Казахстана.

А также расследования обвинений, прозвучавших со стороны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), что Кыргызстан с 2014 года вдвое увеличил импорт товаров с Китаем, основной поток которого, очевидно, скрывается из-за серых схем на кыргызско-китайской границе.

При этом Бишкек говорит о товарообороте с Китаем на сумму 1 млрд долларов, а Пекин сообщает о 4 млрд с лишним.

«Если эти данные не будут расследованы, то народ решит, что разница в торговле с Китаем уходит в карман президента», – говорит Мырза.

Делегация таласцев, состоявшая и нескольких аксакалов, побывала в Бишкеке 26 октября.

Они провели пресс-конференцию в городе, на которой и выдвинули свои требования президенту о необходимости официальных извинений перед жителями Таласской области.

Чем же обидел таласцев Атамбаев?

Жители Таласской области в своем большинстве (более 86%) поддержали на выборах президента Кыргызстана, состоявшихся 15 октября, кандидата от оппозиции – лидера партии «Республика» Омурбека Бабанова.

16 октября, когда Центризбирком страны уже сообщил, что победу одерживает кандидат от властной Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков, ставленник президента, таласцы вышли на митинг.

Люди были недовольны применением административного ресурса и участием на стороне Жээнбекова криминальных структур.

Чтобы успокоить людей, к ним вышел полномочный представитель президента Даир Кенекеев, который на митинге почему-то стал читать по бумажке отрывок из эпоса «Манас». Но таласцы не стали его слушать, сказав, что «Манас» может читать только манасчи (чтец «Манаса»).

Президент Атамбаев, возмущенный пренебрежением к культуре, обрушился на таласцев с гневной речью.

Он заявил, что в Таласе не чтут должным образом Манаса, назвал их потомками чингизида Абыке-Кобоша, которые в последнее время стали поднимать голову не только в Таласе, но и в соседнем Казахстане.

Слова президента более чем задели жителей Таласской области, убежденных теперь в том, что они заслуживают публичных извинений от главы государства.

Талас в истории страны

Таласская область Кыргызстана может играть ключевую роль в расстановке власти в стране.

В 2010 году апрельская революция началась в Таласе. 6 апреля против клана президента Курманбека Бакиева поднялись все жители Таласской области. 7 апреля при штурме Белого дома на центральной площади в Бишкеке погибли девять жителей Таласа.

Делегация аксакалов попросила президента не забывать и о фактах из новейшей истории Кыргызстана.

В 2016 году от Алмазбека Атамбаева уже требовали извинений, в том числе президент Временного правительства Кыргызстана Роза Отунбаева и видные правозащитницы Толекан Исмаилова и Азиза Абдирасулова.

Первую Атамбаев назвал «самозванкой», а вторых – «НПОшницами, верно отрабатывающими свои гранты».

Но ни одна из женщин извинений не дождалась.