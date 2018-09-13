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    • Кыргызстан

    В Аксыйском районе КР граница с Узбекистаном пройдет через дома местных жителей

    В Аксыйском районе Джалал-Абадской области КР один участок границы с Узбекистаном пройдет через 26 домовладений, подпадающих под снос, сообщает «Озодлик».

    Мужчина на Иссык-Кульской трассе, построенной Китаем, в Кыргызстане; фото: Ц-1
    Кыргызстан; фото: Ц-1

    По словам жителей села Торук Кош-Добонского сельского округа Аксыйского района, 11 сентября с ними встречались представители Государственной пограничной службы КР, Государственной регистрационной службы и местной власти.

    «Власти требуют, чтобы мы освободили участки без сопротивления. У некоторых на этих землях расположены сараи и другие строения. Им сказали, что снесут принудительно, с помощью техники», – говорит жительница села Жаркынай Алимова.

    В местной администрации подтвердили эти слова и заявили, что компенсации для хозяев не будет.

    Общая протяженность границы между странами составляет 1,37 километра. На данный момент согласовано 85% приграничных участков.

    Темы: Узбекско-кыргызские отношения
    Теги: граница Кыргызстан снос домов Узбекистан
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