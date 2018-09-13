В Аксыйском районе КР граница с Узбекистаном пройдет через дома местных жителей

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области КР один участок границы с Узбекистаном пройдет через 26 домовладений, подпадающих под снос, сообщает «Озодлик».

По словам жителей села Торук Кош-Добонского сельского округа Аксыйского района, 11 сентября с ними встречались представители Государственной пограничной службы КР, Государственной регистрационной службы и местной власти.

«Власти требуют, чтобы мы освободили участки без сопротивления. У некоторых на этих землях расположены сараи и другие строения. Им сказали, что снесут принудительно, с помощью техники», – говорит жительница села Жаркынай Алимова.

В местной администрации подтвердили эти слова и заявили, что компенсации для хозяев не будет.

Общая протяженность границы между странами составляет 1,37 километра. На данный момент согласовано 85% приграничных участков.