В Кыргызстане – выборы и новый процесс против журналиста

Известный журналист Кабай Карабеков сегодня в суде Свердловского района Бишкека предстанет в роли ответчика по иску кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.

Один из наиболее известных журналистов Кыргызстана Кабай Карабеков, в прошлом ведущий автор «Вечернего Бишкека», пресс-секретарь президента Аскара Акаева и депутат парламента IV созыва – последняя жертва череды исков, поданных в суд против журналистов властями КР.

Дело против Карабекова рассмотрит суд Свердловского района Бишкека. Сегодняшние слушания назначены на 15.30 по местному времени.

Кандидат в президенты от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков требует от журналиста выплаты компенсации в размере 5 млн сомов (72 000 долларов США) за публикацию якобы неверных данных.

Такую же сумму Жээнбеков требует от информационного агентства «24.kg», опубликовавшего статью Карабекова.

Арабский след

В статье Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?», вышедшей 11 сентября (материал уже снят с сайта по требованию ЦИК. – Прим. Ц-1), говорилось не о самом кандидате в президенты, а о его братьях и их связях с арабскими радикальными организациями.

Автор утверждал, что во время встречи президентов Кыргызстана и России в июне 2017 года Москва намекнула Бишкеку, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о «…якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

Карабеков говорит, что иск к нему лишен смысла: информация о том, что братья Жээнбековы симпатизируют арабским странам, далеко не нова. Один из братьев – посол в арабской стране, другой – несколько раз совершал хадж.

В интервью одной из российских газет экс-министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов утверждает, что братья Жээнбековы усиленно продвигают в Кыргызстане интересы арабских стран.

Когда Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром, эта информация его не оскорбляла. Сведения о них далеко не первичны – об этом писали многие СМИ. Но когда он стал кандидатом в президенты, она стала ему вредить.

«Сейчас время такое…»

Давление на журналистов, наблюдающееся в стране, практически все эксперты в Кыргызстане связывают с приближающимися выборами президента – они состоятся 15 октября.

Очевидно, что уходящий президент Алмазбек Атамбаев, намеренный оставить после себя Жээнбекова, и вся его команда сильно недовольны, что их кандидат уступает в симпатиях избирателей оппоненту – лидеру партии «Республика», бывшему премьер-министру Омурбеку Бабанову.

Для победы Жээнбекова используется весь административный ресурс, есть сообщения о вовлечении криминала, который запугивает активистов из штаба Бабанова.

С помощью «черных» в субботу был арестован депутат Канат Исаев, сторонник лидера партии «Республика», которого обвинили в подготовке госпереворота на основании видеозаписи разговора криминальных авторитетов.

Происходящее с ним журналист Карабеков оценил как моральное давление. «Сейчас время такое: одних сажают, других запугивают».

ГКНБ наблюдает…

Вчерашний день Карабеков провел на допросе в Государственном комитете госбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Но уже по другой статье.

Спецслужбы заинтересовал его материал о выступлении Бабанова в сентябре на юге страны в Оше.

В нем журналист писал, что популярность политика на юге, где проживает значительное число узбеков, некоторые пытались преподнести как апеллирование к узбекскому меньшинству и предательство кыргызов.

То есть вновь разыгрывается национальная карта, выражал опасение журналист. В 2010 году межэтническое столкновение между кыргызами и узбеками, спровоцированное второй революцией в стране, унесло жизни 470 человек, преимущественно узбеков.

В ГКНБ Карабекову сказали, что беседа с ним велась в рамках оперативно-розыскных мероприятий…