Встреча Назарбаева и Жээнбекова состоится в Минске

Президенты Казахстана и Кыргызстана все же встретятся и обсудят положение на границе на юбилейной сессии Совета глав государств – членов ОДКБ в Минске.

Главной темой повестки дня президентов стран – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 30 ноября должны стать вопросы обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом.

Однако внимание журналистов Центрально-Азиатского региона будет приковано в первую очередь к двусторонней встрече президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с его казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Отвечая на вопросы журналистов в Москве, где Жээнбеков находился накануне с первым визитом в качестве нового главы КР, он пообещал, что встреча с Назарбаевым в Минске все-таки состоится.

«Во время заседания я встречусь со всеми главами государств, проведу переговоры и встречусь с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым…»

«Во время заседания я встречусь со всеми главами государств, проведу переговоры и встречусь с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Думаю, и по этому вопросу (положение на границе. – Прим. Ц-1) тоже переговорим…» – заявил Жээнбеков.

На границе Кыргызстана и Казахстана уже полтора месяца стоит многокилометровая очередь из большегрузов. Фуры не могут пересечь границу после ужесточения контроля над грузами, введенного казахстанской стороной.

Ранее глава отдела внешней политики Администрации президента Кыргызстана заявляла, что переговоров с Назарбаевым не будет якобы из-за плотного графика главы Кыргызстана.

Видимо, Жээнбеков все-таки нашел время, чтобы решить проблему блокады, которая уже обошлась Кыргызстану потерей половины процента потенциального роста ВВП.