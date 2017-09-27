Выборы в Кыргызстане: два кандидата и двойные стандарты власти

Лидеры президентской гонки в КР – Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков. Последний – кандидат от власти, за которым стоят правительство, религиозные деятели и криминал.

Первые две недели агитационной поры в Кыргызстане выявили двух лидеров предстоящих 15 октября президентских выборов.

С большим отрывом от остальных (всего зарегистрировано 13 кандидатов) лидируют глава партии «Республика», бывший премьер-министр страны Омурбек Бабанов и преемник президента Алмазбека Атамбаева, кандидат от правящей Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков.

Козыри власти

Политтехнологи популяризируют Сооронбая Жээнбекова самыми разнообразными способами.

В агитаторы записались члены правительства, религиозные лидеры, акимы районов, главы айыл окмоту (сельсоветов).

Вице-премьер КР Дуйшенбек Зилалиев, по совместительству являющийся также председателем Республиканского штаба по подготовке и проведению выборов, призвал избирателей Баткенской области проголосовать за Жээнбекова.

В свое оправдание член правительства заявил, что агитировал за выдвиженца СДПК не в рабочие часы, а во время…обеда.

Премьер-министр Сапар Исаков был вынужден объявить замечание своему заму и отстранить его от руководства штабом за явное нарушение Закона о выборах.

Член Совета улемов, экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажи Жалилов проповедовал в пользу Жээнбекова в Джалал-Абадской области.

Но за незаконную агитацию религиозного деятеля ЦИК страны вынес предупреждение не преемнику Атамбаева, а другому кандидату – Камчыбеку Ташиеву, пригласившему в гости к жителям села Барпы Жээнбекова и где по случаю оказался бывший муфтий.

Так нестандартно реагирует ЦИК на официальные обращения из штабов независимых кандидатов с требованием вынести предупреждение за незаконную агитацию кандидату Жээнбекову (после трех предупреждений претендента снимают с выборов).

Опять на кону – национальная карта

Рейтинг Сооронбая Жээнбекова, в начале выборной кампании составлявший всего 5 процентов, при помощи административного ресурса поднялся до 30 процентов.

Но одновременно росла и популярность республиканца Омурбека Бабанова: за него готовы проголосовать уже 60 процентов избирателей.

Сократить огромный разрыв за оставшиеся две недели до выборов – задача не из легких даже для действующей власти.

Тогда из колоды вновь достали национальную карту (в 2010 году похожие игры власти привели к кровавым ошским событиям).

Провластные телеканалы и газеты чуть ли не ежедневно обсуждают национальность Омурбека Бабанова, подчеркивая, что его мать не является чистокровной кыргызкой. Националисты пытаются подвести избирателей к мысли о том, что именно в этом Бабанов уступает кандидату от власти Жээнбекову.

Один из пользователей соцсетей обратился в Фейсбуке к президенту Алмазбеку Атамбаеву, призывая его прекратить вакханалию на национальной почве, развязанную сторонниками СДПК.

Афганский сценарий и криминальный роман

Большой резонанс в Кыргызстане вызвало выступление депутата Каныбека Иманалиева на сессии парламента.

Депутат от партии «Ата-Мекен» обвинил власти в использовании помимо административного ресурса религиозного фактора и криминальных структур в выборной кампании.

Парламентарий заявил, что власть не просчитала всех рисков, выпустив перед выборами из тюрем криминальных авторитетов. Вместо них в колонии отправили оппозиционных политиков.

По мнению Иманалиева, такие действия власти могут привести к афганскому сценарию.

Как сообщил Ц-1 один из отставных генералов МВД Кыргызстана, наиболее активно криминал работает, пытаясь влиять на выборы в Кара-Суйском районе Ошской области и в Иссык-Кульской области.

В Кара-Суйском районе днем бандиты в масках избили начальника предвыборного штаба и потребовали прекратить работу на Омурбека Бабанова.

У другого сотрудника штаба похитили сына и вернули его лишь после того, как пострадавший отец пообещал не выступать в поддержку лидера партии «Республика».

Иссык-Кульскую область в последнее время часто называют кыргызской Сицилией. Сами иссыккульцы признают, что ими правят два губернатора: красный и черный.

Официальным руководителем области числится полномочный представитель правительства, член СДПК Узарбек Жылкыбаев, теневым губернатором считается его родной брат по кличке Толи, назначенный «смотрящим» от братвы по Иссык-Кульской области.

Как сообщает кыргызская газета «Азия news», брат полномочного представителя правительства является членом ОПГ и близким другом криминального авторитета Камчи Кольбаева.

Депутаты Жогорку Кенеша считают, что больше влияния на выборную кампанию оказывают даже не административный ресурс, а криминал и религиозные деятели.

Атамбаев проводит совещания по выборам

Президент Атамбаев потребовал от ЦИК и Генеральной прокуратуры оперативно реагировать на все нарушения во время выборной кампании.

После этого Генпрокуратура завела уголовное дело по факту принуждения студентов в Кыргызской государственной юридической академии голосовать за Сооронбая Жээнбекова.

О недопустимости участия религиозных деятелей и криминальных структур в выборной кампании говорят только депутаты и гражданские активисты. Светские власти и правоохранительные органы хранят молчание.