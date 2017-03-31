Женщины-милиционеры учатся в Оше управлению и лидерству

Сотрудницы милиции Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей КР участвуют в семинаре ООН на развитие лидерского потенциала – это послужит безопасности страны.

Четырехдневный семинар, начавшийся в Оше 28 марта, организован Программой Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии (УНП ООН РОЦА) в партнерстве с Министерством внутренних дел Кыргызстана.

Он собрал 80 женщин-милиционеров, представителей южных подразделений органов внутренних дел Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей.

Его целью является улучшение профессиональных и личностных навыков, обучение методам коммуникации с населением и методике повышения лидерских качеств, которые позволят женщинам в дальнейшем в продвижении по служебной лестнице, назначении на должности, связанные с оперативной, следственной и аналитической работой.

По мнению заместителя министра внутренних дел Кыргызстана Курсана Асанова, укрепление потенциала женщин в милиции, особенно в области работы на уровне общин, имеет важнейшее значение для обеспечения защиты прав женщин и эффективного решения проблем безопасности по всей стране.

«Впервые проводимые на сегодняшний день семинары-тренинги исключительно для женщин-милиционеров дают возможность не только получить необходимые знания, но и выработать собственный и командный подход к организации работы и дальнейшему карьерному росту», – сказал он.

Во время учебного курса участники улучшат свои навыки в области межличностного общения, проведения презентаций, аналитического, критического мышления и лидерских качеств, а также получат знания по новому уголовному законодательству, расследованиям, предупреждению преступности, насильственному экстремизму и насилию по гендерному признаку.

По словам полковника милиции – тренера Кана Айдаркулова, женщины-милиционеры должны знать об экстремизме для предотвращения его среди молодежи.

Сегодня Сеть проникает в сознание молодых девушек, легко поддающихся влиянию со стороны, но, к сожалению, в 10-м отделе министерства, ответственном за борьбу с распространением экстремистских идей, мало женщин.

«Наши женщины работают в отделах кадров, следственных отделах, аналитических центрах, а также работают с несовершеннолетними. В оперативных отделах мало работают. В системе управления – тоже мало», – говорит сотрудница отдела Баткенской районной милиции Гулайым Момунова.