Фоторепортаж из горнолыжного курорта Шымбулак

Потрясающий горнолыжный курорт Шымбулак находится всего в 20 минутах езды от центра города Алматы. Это место широко известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Курорт расположен в ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря.