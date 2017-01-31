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    Фоторепортаж из горнолыжного курорта Шымбулак

    Потрясающий горнолыжный курорт Шымбулак находится всего в 20 минутах езды от центра города Алматы. Это место широко известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Курорт расположен в ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря.

    Источник:Ц-1
    Темы: Казахстан, Туризм
    Теги: Алматы Казахстан спорт туризм Шымбулак
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