Фоторепортаж из горнолыжного курорта Шымбулак

Потрясающий горнолыжный курорт Шымбулак находится всего в 20 минутах езды от центра города Алматы. Это место широко известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Курорт расположен в ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря.
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Источник:Ц-1
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