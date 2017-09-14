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    Ош: день с мастером по изготовлению тандыров

    • В мастерской по изготовлению тандыров в Оше Сирожиддина Акромова; фото: Ц-1

    • Мастер Сирожиддин Акромов; фото: Ц-1

    • Тандыры; фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • фото: Ц-1

    • Глиняные полосы; фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • фото: Ц-1

    • фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • фото: Ц-1

    • Тандыры из Оша; фото: Ц-1

    • фото: Ц-1

    В Оше есть несколько мест, где делают тандыры. Весь процесс изготовления проходит вручную, но и без ног не обойтись. И так происходит уже на протяжении 2000 лет.

    Источник:Ц-1
    Темы: Красота в Центральной Азии, Культура Кыргызстана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты, Ош
    Теги: Кыргызстан Ош ремесенники в Кыргызстане ремесло тандыр
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