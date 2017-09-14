Ош: день с мастером по изготовлению тандыров

В Оше есть несколько мест, где делают тандыры. Весь процесс изготовления проходит вручную, но и без ног не обойтись. И так происходит уже на протяжении 2000 лет.
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