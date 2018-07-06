10 причин для узбекистанца выбрать отдых на Иссык-Куле

После ошских событий 2010 года узбекистанцы прекратили поездки на Иссык-Куль. Теперь же туристический поток восстанавливается, и кыргызстанские туроператоры утверждают, что для этого есть причины.

В прошлом году в Кыргызстане отдохнули 150 тысяч туристов из Узбекистана, рассказал Ц-1 директор Департамента туризма КР Азамат Жаманкулов.

В этом году эксперты ожидают как минимум двукратного увеличения туристов из соседней страны.

«Кыргызстанское направление сейчас очень востребовано в турфирмах Узбекистана, – рассказывает Жаманкулов. – Там идет хорошая реклама нашей страны, а также Иссык-Куля и предстоящих Всемирных игр кочевников. Люди едут очень охотно».

И это так. Ц-1 называет 10 причин, по которым узбекистанцу стоит отправиться отдыхать на горном озере Иссык-Куль.

Причина № 1. Открытые границы

В прошлом году после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан главы государств договорились об открытии границы между двумя странами.

До этого пересечь межгосударственный рубеж было очень сложно. Гражданам приграничных районов требовалась справка-обоснование. Теперь же достаточно паспорта.

Узбекистанцы могут находиться в Кыргызстане без визы до 60 дней – этого вполне достаточно для хорошего отдыха.

Причина № 2. Легко добраться

Расстояние от Ташкента до побережья Иссык-Куля – всего 836 километров. Так что путь можно легко проделать и на собственном автомобиле.

Также в Кыргызстан можно поехать и автобусом. 5 мая между двумя странами возобновили автобусное сообщение. Билет из Ташкента до Бишкека обойдется в 15 долларов. Путь займет 13 часов.

От Бишкека до побережья Иссык-Куля – еще 5 долларов и около 4 часов дороги.

Любители более комфортного способа передвижения могут сесть на поезд Ташкент – Балыкчы (город на побережье Иссык-Куля). Билет в плацкартный вагон обойдется в 30 долларов с человека, в купейный – 50 долларов.

Более обеспеченные пассажиры могут позволить себе вагон-люкс. За него придется заплатить 90 долларов. Стоит отметить, что Балыкчы – не туристический город.

Оттуда до курортной зоны тоже придется добираться около часа. Железной дороги там нет, так что надо будет раскошелиться на такси (около 10 долларов) или сесть на рейсовый автобус за 2 доллара.

Можно полететь и самолетом. Но рейсы официальных авиалиний временно отменены: на них не набиралось достаточного числа пассажиров. Сейчас в город Тамчы на побережье Иссык-Куля из Ташкента летают только чартеры.

Билет на самолет обойдется примерно в 400 долларов. До Бишкека можно долететь за 120 долларов, а остальной путь от столицы до пансионатов – проделать на такси или автобусе.

Причина № 3. Цены за проживание

Найти жилье на Иссык-Куле – не проблема. И для этого совсем необязательно покупать готовый тур.

Стоимость проживания в частном секторе в шаговой доступности от общественных пляжей начинается от 5 долларов с человека.

Правда, без питания и с удобствами на улице.

Номера-люкс, как гордо именуют комнатки хозяева-частники, оборудованы душем и туалетом. Зачастую – телевизором, кондиционером и холодильником. Но они обойдутся как минимум в два раза дороже. Если с питанием – в 20 долларов с человека в сутки.

Номера в частном секторе легко найти в любом курортном селе. Наибольший выбор – в городе Чолпон-Ате и селе Бостери.

Помимо частного сектора на побережье Иссык-Куля расположены более 150 пансионатов, санаториев, отелей и домов отдыха. Плюсы отдыха там – это огороженная охраняемая территория и собственный чистый пляж. Минусы – они немного дороже.

Стоимость номера в недорогих пансионатах начинается от 11 долларов с человека в сутки без питания. С питанием – примерно в два раза дороже.

В пансионатах среднего класса номер обойдется в 20 долларов, за питание придется доплатить еще столько же.

Любители роскошного отдыха могут снять коттеджи или квартиры в самых дорогих пансионатах: «Карвен», «Радуга», «Каприз».

Номер в двухэтажном корпусе будет стоить около 60 долларов. Коттедж – от 150 долларов в сутки и выше, в зависимости от размера, меблировки, ремонта и наличия бытовой техники. Самые шикарные коттеджи ничем не уступают 5-звездочным отелям.

Причина № 4. Цены в кафе и ресторанах

Цены в кафе и ресторанах Иссык-Куля – одни из самых дешевых среди курортов в мире. Отведать блюда национальной кухни можно за 2 доллара.

Перекусить фастфудом – за 1 доллар. Блюда европейской и узбекской кухни тоже очень распространены и обойдутся всего в 3 доллара.

При этом различных точек общепита – великое множество, и выбрать себе по вкусу не составит труда.

Есть, конечно, и рестораны для гурманов. Которые, как правило, находятся на территории пансионатов премиум-класса. Обед там обойдется минимум в 15 долларов.

Причина № 5. Безопасность

В этом году покой туристов на Иссык-Куле будут охранять более трех тысяч сотрудников милиции. Помимо этого у каждого пансионата есть своя служба охраны, которая также обеспечивает безопасность своих постояльцев.

Кроме того, в Кыргызстане гуманное законодательство. Туристам можно фотографировать все что угодно, гулять – где захочется и в любой одежде.

Курение на улице также разрешено в любом месте. Покупать и употреблять алкоголь на территории пансионатов можно в любое время суток.

Местное население, которое живет за счет туристов, к гостям относится очень положительно, и никаких конфликтов возникнуть не должно.

Причина № 6. Экскурсии

В каждом пансионате можно заказать экскурсию. Например, тур в ближайшие горные ущелья – Григорьевское или Семеновское.

Горные реки, леса и озера вызывают восторг у жителей долин. Обойдется примерно в 10 долларов с человека.

Можно также купить тур на пароход с купанием в центре озера. Стоит он примерно 5 долларов. Также у туристов вызовет приятные впечатления и поездка на южный берег – на так называемое «Мертвое озеро», считающееся лечебным: уровень содержания соли в нем выше, чем в Мертвом море.

Причина № 7. Сервис

Сервис не относится к сильным сторонам курортов Кыргызстана. К тому же бывает слишком навязчивым. За шезлонги, зонтики, велосипеды и надувные матрасы придется платить арендную плату.

Бассейны и сауны тоже далеко не всегда идут «в комплекте» с номером.

На протяжении всего отдыха туристам будут предлагать сфотографироваться с хищными птицами, погладить хорьков, покататься на лошадях или подержать в руках змей.

Если не готовы выложить за это доллар-другой, то лучше сразу отказываться.

Причина № 8. Обмен валют

С обменом валют в Кыргызстане никаких проблем не возникает. Доллары, евро, рубли, тенге или сумы – можно поменять в любом городе или селе практически круглосуточно.

Причем зачастую курс выше у частников, нежели в официальных банках. Главное – тщательно пересчитывать деньги. Бывали случаи, когда туристов обманывали.

Причина № 9. Игры кочевников

Со 2 по 8 сентября на побережье Иссык-Куля пройдет самый масштабный спортивный этнофестиваль в мире – Всемирные игры кочевников. Спортсмены из ста стран мира, в том числе и Узбекистана, будут бороться за медали в 37 спортивных дисциплинах. Среди которых – разные виды скачек, борьбы, стрельбы из лука.

На время игр в ущелье Кырчын будет отстроен целый этногородок, состоящий из тысячи юрт.

Он будет полностью стилизован под поселение времен средневекового великого кочевья. Со всеми сопутствующими деталями – лучниками по периметру, мастерицами, ткущими ковры по старинной технологии, и грозными воинами в традиционных нарядах, охраняющих их покой.

Причина № 10. Природа и погода

Первозданная природа Кыргызстана и уникальный климат Иссык-Кульской котловины известны во всем мире. В прошлом году журнал National Geographic включил Кыргызстан в топ-10 новых туристических направлений.

К чему стоит быть готовым: вода в Иссык-Куле хорошо прогревается только в конце июля. А купаться в озеро при температуре воды в 18 градусов, как сейчас, не каждому покажется удовольствием.

Климат Иссык-Куля – непредсказуемый, так что, собираясь в дорогу, не стоит отказываться от теплых вещей. К тому же даже в хорошую погоду 40-градусная дневная жара вечером сменяется прохладой. А столбик термометра падает примерно до +15 градусов.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане