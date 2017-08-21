Караван верблюдов и фестиваль плова в Оше

Если раньше жители Оша (юг Кыргызстана) выходили на звуки митингов, то в эти выходные их вывели из домов шум восточного базара, караван верблюдов и запах плова.

В минувшие выходные впервые в Оше состоялся фестиваль «Ош Фест – 2017». Организаторы хотят сделать его изюминкой для посещения города туристами, а также возможностью для продвижения производимых тут товаров.

Кроме того, они видят в фестивале воспитательный момент, чтобы местные жители, наблюдая многообразие культур Оша и Южного Кыргызстана, признавали, что это является естественным и исконным для данного региона и принадлежит всем.

В субботу жители и гости города наблюдали шествие каравана верблюдов, который сопровождали артисты, один из них – в образе известного героя узбекских сказок Насриддина Афанди.

Караван прошествовал через главные улицы города и подошел к главному входу парка имени Тогтогула Сатылганова, где его встречали аксакалы во главе с мэром Оша.

Основные народные гулянья развернулись в парке, где проходила выставка национально-прикладного искусства, были показаны мастер-классы от ремесленников и состоялись кулинарные шоу по приготовлению блюд местной кухни.

В воскресенье в Оше состоялся Международный фестиваль плова под девизом «Дружба народов Азии».

В фестивале принимали участие около 25 поваров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

По словам руководителя Ассоциации поваров Ферганской области Узбекистана Мирзажона Юсупова, по приглашению кыргызских коллег из Андижана и Ферганы на фестиваль плова приехали два повара.

Мухаммадали Аюпбоев приехал на фестиваль из узбекской Ферганы. На конкурсе он приготовил плов с семечками и лимонами, по его словам, такое необычное блюдо национальной кухни особенно хорошо в летнее время.

«У нас в чайханах Андижана, Ферганы и Намангана тоже все готовят плов из узгенского риса, – делился он. – Надеюсь, что мой плов вам понравится, здесь все хотят завоевать первое место», – говорит Мухаммадали.

Каждому участнику на приготовление плова было дано по 1 часу 20 минут.

В итоге первое место поделили Айбек Ризаматов из Оша и Хуршид Хасанов из Андижана. Они оба выиграли путевку в Объединенные Арабские Эмираты.