Ташкентское новогоднее настроение

Узбекистан впервые готовится встречать Новый год с новым президентом. В столице полным ходом идут приготовления, больше всего праздника традиционно ждут дети.

Узбекистан по-прежнему остается светской страной, поэтому Новый год традиционно празднуют повсеместно.