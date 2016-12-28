Ташкентское новогоднее настроение

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Узбекистан впервые готовится встречать Новый год с новым президентом. В столице полным ходом идут приготовления, больше всего праздника традиционно ждут дети.
Узбекистан по-прежнему остается светской страной, поэтому Новый год традиционно празднуют повсеместно.
В этом Новый год в Ташкенте празднуют с одним отличием — развлекательная программа для детей будет не на площади Мустакиллик (Независимость), а возле парка «Анхор-Локомотив».
Источник:Ц-1
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