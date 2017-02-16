Улак в Ертоше

УЛАК, старинная конная спортивная игра, у узбеков не менее популярна, чем у испанцев их национальное увлечение — коррида. То и другое зрелища всегда собирают тысячи людей и вызывают бурное кипение страстей.

Цель игры состоит в умении отобрать у соперников тушу козла и первым доставить ее до финиша. Успех приносит острый ум, богатырская сила, ловкость, способность держаться в седле и ощутить себя единым целым с конем.

Человек, никогда не видевший улак, не в силах представить стремительность и напряженность разворачивающейся на просторном поле борьбы. Всадники то мчатся лавиной за одним из игроков, то, окружив его, превращаются в живой, вьющийся, подобно смерчу, клубок из храпящих конских морд, мелькающих копыт и человеческих фигур, вцепившихся руками в объект притязаний — тушу козла. Новичков, впервые наблюдающих за улаком, потрясает накал борьбы игроков и бурное проявление эмоций болельщиками.

Улак самый распространенный и популярный вид конного спорта не только у узбеков, но и у соседних народов — казахов, киргизов, афганцев, таджиков, каракалпаков… Каждый народ эту игру именует по-своему, но несмотря на некоторые различия суть ее одна и та же. Узбеки наряду со словом «улак» для обозначения игры употребляют еще и наименование «купкари» — в буквальном переводе «дело многих людей». В русском языке игра называется козлодранием.

Состязания по улаку приурочиваются к крупным национальным торжествам — Наврузу или празднику урожая, но могут проводиться по случаю семейных торжеств — свадьбы или рождения наследника.

Правила требуют от игроков вести честную борьбу за трофей. По древней традиции игроки торжественно дают такое обещание. Не разрешается наездникам скакать в сторону зрителей, а последним — подавать с земли тушу козла наезднику. Игроку нельзя наезжать лошадью на нагнувшегося наездника. Также запрещено сваливать с лошади захватившего трофей, вырывать трофей со стороны спины игрока. Победа не засчитывается при ряде других нарушений. Хотя в разных местностях правила имеют свои особенности, однако общим для всех является требование мужества, честности, не допущение обмана и плутовства.

Ертош –каменистый горный кишлак в Ташкентской области в основном проживают узбеки племени курама.

Географически находится у истоков перевала Камчик в сторону Ферганской долины.