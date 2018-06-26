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    585 из 700 таджикистанцев предпочли тюрьму выплате алиментов

    Суды Таджикистана за полтора года лишили свободы на срок до трех лет 585 злостных неплательщиков алиментов.

    Суд; фото из открытых источников
    Суд; фото из открытых источников

    В Верховном суде РТ рассказали, что за указанный срок было рассмотрено 700 дел, связанных с уклонением от уплаты алиментов. Большинство мужчин предпочли лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет, пишет радио «Озоди».

    Отцы, осужденные за умышленную невыплату алиментов, содержатся в колонии общего режима и привлекаются к принудительным работам. Заключенные могут работать и погашать задолженность.

    В 2017 году в Таджикистане ужесточили ответственность за уклонение от выплаты алиментов, чтобы «приструнить» безответственных отцов.

    Темы: Правосудие в Таджикистане, Семья, Таджикистан
    Теги: алименты неплательщики Таджикистан
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