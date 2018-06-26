585 из 700 таджикистанцев предпочли тюрьму выплате алиментов

Суды Таджикистана за полтора года лишили свободы на срок до трех лет 585 злостных неплательщиков алиментов.

В Верховном суде РТ рассказали, что за указанный срок было рассмотрено 700 дел, связанных с уклонением от уплаты алиментов. Большинство мужчин предпочли лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет, пишет радио «Озоди».

Отцы, осужденные за умышленную невыплату алиментов, содержатся в колонии общего режима и привлекаются к принудительным работам. Заключенные могут работать и погашать задолженность.

В 2017 году в Таджикистане ужесточили ответственность за уклонение от выплаты алиментов, чтобы «приструнить» безответственных отцов.