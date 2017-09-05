Амири Замон / «Роскошная» власть РТ за скромность

Власть в Таджикистане ужесточила Закон «Об упорядочении традиций и обрядов»: не сделав народ богаче, она предлагает жить скромнее, сама же от роскоши отказываться не спешит.

Нижняя палата таджикского парламента в конце августа единогласно поддержала поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», которые ранее были предложены президентом.

В действующий с 2007 года закон добавился ряд правил, упрощающих проведение праздников Ураза-айт и Курбан-байрам, а также обряда обрезания, постсвадебных мероприятий, похорон и траура.

Все эти меры официально обоснованы «защитой интересов населения», а их разработка якобы проходила на основе заявок жителей республики.

Однако очевидно, что своей главной задачей власти считают сокращение расходов населения, больше половины которого проживает за чертой бедности. Наверное, в условиях, когда власть неспособна увеличить доходы своих граждан, наиболее оптимальным с ее точки зрения представляется следить за их расходами.

Парадоксальным является то, что власти Таджикистана, пытаясь минимизировать расходы граждан на обыденные мероприятия, сами тратят огромные суммы на проведение ежегодных праздников, возведение огромных зданий, на организацию встречи президента с населением и на многое другое…

«Снизили бедность на 23%…»

Тем не менее в Душанбе уверены, что поправки в закон будут способствовать снижению бедности по стране.

В этом году республика даже официально отмечала десятилетие Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан».

На встрече с населением по данному случаю президент Эмомали Рахмон сделал акцент на социальную значимость закона, отметив, что его принятие «способствовало снижению бедности от 53% до 30% , то есть на 23%».

Президент выразил уверенность, что благодаря этому закону в структуре потребительского бюджета семей таджикистанцев произошли коренные изменения: если в 2007 году на покупку продуктов в семьях, с учетом проведения различных мероприятий, было израсходовано 66% общего потребительского расхода, то в 2016-м на эти же цели потрачено всего 55%, то есть семейные расходы уменьшились на 11%.

Расходы на роскошь

О перспективах увеличения доходов населения президент говорить не стал, как и не упомянул об огромных расходах государства на праздничные мероприятия и строительные объекты, разумное использование которых позволило бы создать огромное количество рабочих мест и увеличить реальные доходы населения.

Пока же основные усилия правительства сосредоточены на создании «фасада» для центральной части столицы.

По официальным данным, только к празднованию 9 сентября Дня независимости Таджикистана в 2011 году (20-я годовщина) на строительство так называемых «юбилейных объектов» из государственной казны было выделено 212 млн долларов, или 10% всего бюджета республики.

Стоимость только одного флагштока в центре Душанбе, по приблизительным данным СМИ, составила 32 млн долларов.

Кроме того, в столице были построены: самая большая библиотека (общая площадь 45 тысяч квадратных метров), самая большая чайхана «Кохи Навруз» (общая площадь три гектара), Дворец нации, который входит в топ-10 лучших дворцов президентов мира и уступает лишь американскому Белому дому.

Официальная стоимость данных объектов не разглашается, но, судя по объемам, их стоимость превышает десятки миллионов долларов.

Также правительство планирует построить в центре Душанбе парламентский комплекс за китайский грант размером в 250 млн долларов.

Банкет – за счет бизнеса

Отдельной статьей бюджета являются расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия.

В 2017 году расходы на эти цели составили 822 млн сомони (приблизительно 100 млн долларов).

Эти средства в основном тратятся на празднование Дня независимости, Навруза и Дня национального примирения, которые, как правило, ежегодно отмечаются в разных областях республики с участием президента Эмомали Рахмона.

Визит первого лица государства обычно сопровождается встречами в широком формате с населением на местах и с участием всего Кабинета министров.

Размеры расходов со стороны правительства на логистику и транспорт также не оглашаются и остаются неизвестными для общественности.

Вместе с тем правительственные структуры активно привлекают к финансированию тех или иных расходов, связанных с поездками главы государства, местных бизнесменов, для которых отказ от этой «почетной миссии» означает потерю бизнеса.

В таких условиях властям Таджикистана говорить о скромности в потребностях как минимум неуместно.

При наличии эффективного гражданского общества вопрос о растрате огромных средств незамедлительно бы был поднят на повестку дня, так как республика с экономической точки зрения очень далека от того уровня, чтобы строить дворцы за сотни миллионов долларов.

Регулирование и сокращение расходов населения на традиционные обряды, возможно, вызывают одобрение у существенного числа таджикистанцев и могут облегчить многим жизнь, но при существующих условиях власти не имеют морального права применять к своим гражданам подобный закон.

Амири Замон – псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана