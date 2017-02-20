Амири Замон / Таджикистанцы разобщены в реальном и виртуальном мире

Взаимодействие пользователей социальных сетей в таджикском сегменте показывает их идеологическую разобщенность, что не может не представлять угрозу обществу.

И ими стали пользоваться все, начиная от государственных структур, международных информагентств, заканчивая отдельными личностями.

В результате произошел очень существенный идеологический раскол не только по вопросам внутренней политики, но и по тем или иным событиям, происходившим далеко за пределами страны, в нашем случае – Таджикистана.

Новая эра

Указанные процессы очень четко наблюдаются в таджикском реальном и виртуальном обществе.

Доступ к Интернету, в частности – к российским и западным социальным сетям, после многолетней монополии телевизора с преимущественно государственными каналами позволил с другого ракурса посмотреть на окружающий мир.

Произошел объективный процесс переоценки ценностей, ориентаций и жизненных позиций.

Информационные ресурсы освещают события преимущественно на русском и таджикском языках. Также в зависимости от знания языков пользователи обращаются к англо- и персоязычным ресурсам.

Разные ориентиры

Долгое доминирование российских телеканалов и популярность русского языка среди основной массы населения создают устойчивую почву для продвижения российских интересов и поддержки ее официальной позиции по различным политическим вопросам.

Основная масса населения воспринимает внешнюю политику России как единственно приемлемую.

Вместе с тем в информационном пространстве Таджикистана и за его пределами существуют СМИ, ориентированные сугубо на защиту национальных интересов, которые критически настроены к российской пропаганде и ведут свою политику в рамках общепринятого западного тренда, в основе которого лежат права человека, демократия и плюрализм.

Данный сегмент также имеет достаточно широкую аудиторию, но репрессивный механизм внутри страны делает эту аудиторию все более приватной.

Другой эффективной аудиторией с точки зрения мобилизации является наиболее религиозная ее часть.

Самым популярным ресурсом для этой части является спутниковый телеканал «Висоли хак», который также имеет несколько страниц в социальных сетях и вещает из Лондона.

Этот ресурс постоянно призывает население к сопротивлению режиму президента Эмомали Рахмона и является наиболее радикальным с религиозной точки зрения.

Сторонники данного ресурса в основном скрываются под псевдонимами, однако огромное количество просмотров этих роликов свидетельствует о популярности продвигаемых ими идей.

Виртуальное поведение

Указанные ресурсы оказывают прямое воздействие на массы внутри страны. Следствием этого является их реакция на различные актуальные международные события.

Эту реакцию легко можно было заметить после аннексии Крыма и во время конфликта на Украине, войны в Сирии, предвыборной кампании в США и т. д.

Сторонники того или иного идеологического лагеря до сих пор выделяются по комментариям и публикациям на указанные темы.

Очень часто споры в социальных сетях заканчиваются переходом на личности, оскорблением и даже угрозами в адрес оппонентов.

Некогда «пресловутый» и «незнакомый» для очень многих «виртуальный мир» сегодня становится причиной ненависти между близкими по многим признакам людьми.

Каждый спорящий при этом считает, что его оппонент находится под пропагандой той страны, интересы которой он защищает.

Борьба за мораль

В информационной борьбе самым главным и традиционным элементом выступает мораль. Ее продвигают и прикрываются ею самые разные стороны, при этом каждый из них трактует нравственные нормы по-своему.

Разный подход к морали, возведенный до уровня ведущих мировых СМИ, становится причиной открытого и латентного противостояния в самых на первый взгляд сплоченных обществах.

Таджикское общество, некогда объединенное общими ценностями, культурой и толерантной религией, начинает переживать идеологический конфликт, обусловленный поиском морали, заданный непосредственно извне.

Ситуация усугубляется тем, что само государство не предлагает эффективной идеологии, которая бы сплачивала сторонников разных позиций для достижения определенных целей.

Продолжение данной тенденции увеличит раскол между религиозной и светской, прозападной и пророссийской частями общества. Конкуренция обретет характер противостояния.

За гранью реального и виртуального

В настоящее время такое состояние наблюдается в пределах определенных социальных сетей.

В реальной обстановке плюрализм мнений и открытое обсуждение политики негласно не приветствуются. Авторитарный режим, установленный президентом Рахмоном, сдерживает радикальные настроения и конфликт идеологий в обществе силовым методом.

Однако чем больше продолжит режим свое существование, тем сильнее усилятся эти противоречия.

Вечное аккумулирование подобных настроений – утопическое заблуждение. Рано или поздно придется либо перевести их в открытое обсуждение, либо они станут причиной крушения существующего режима и дальнейшей хаотизации в стране.

Информационная война как следствие геополитической борьбы между главными игроками мировой политики сегодня затрагивает каждого, кто так или иначе обращается к средствам массовой информации.

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана