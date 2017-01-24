Амири Замон / Таджикско-саудовская дружба: еще один шаг от Ирана?

В Таджикистане с визитом побывал король Саудовской Аравии: сближение Душанбе с Эр-Риядом может усложнить непростые отношения с Ираном.

На проходившей 22 января в Душанбе встрече со спикером нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд высказался о важности стратегического партнерства между их странами.

Затем король дал указание правительству и парламенту Саудовской Аравии принять все меры, чтобы ускорить развитие всесторонних связей с Таджикистаном, в том числе культурных, экономических, инвестиционных, сообщает пресс-служба таджикского парламента.

Эр-Рияд, по данным главы пресс-службы Мухаммадато Султонова, готов профинансировать гидроэнергетический и горнодобывающий секторы Таджикистана.

Через год после раздумий

Заявление короля и его визит в Душанбе состоялись через год после официального визита в Саудовскую Аравию президента Таджикистана Эмомали Рахмона в январе 2016 года.

Тогда встреча сторон завершилась подписанием пяти новых документов – межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, о сотрудничестве в сфере молодежи и спорта, соглашения об авиасообщении, а также межправительственных меморандумов о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

В ходе той встречи также было сделано заявление о предоставлении Таджикистану кредита в размере 108 млн долларов для реализации проекта по реконструкции ведущей к границе Китая автотрассы на участках «Куляб – Шурабад» и «Шкев – Калаи Хумб».

Кроме того, в мае 2016 года во время официального визита спикера саудовского парламента Абдуллох ибн Ибрахим Оли Шейха в Душанбе саудовская делегация выразила готовность построить дворец для таджикского парламента в центре Душанбе.

Вопреки Тегерану

Примечательным является то, что новое здание таджикского парламента за саудовские деньги будет построено на месте целого ряда зданий, в том числе здания посольства Ирана в Таджикистане.

Впрочем, снос здания посольства – далеко не единственное, что раздражает официальный Тегеран.

Известно, что Таджикистан является крайне важным для Ирана государством в плане распространения культурного и политико-экономического влияния.

Эр-Рияд, четко понимая эту ситуацию, пытается не допустить в республике и регионе в целом усиления позиций Тегерана.

Наличие напряженности в таджикско-иранских отношениях, особенно после закрытия Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в 2016 году, которой покровительствовали иранцы, создает для Саудовской Аравии уникальную возможность перехватить инициативу у Ирана.

Иран помогал конкретно

Однако для этого необходимо расширить межгосударственное сотрудничество с Таджикистаном и заполнить те ниши, в которые за последние годы активно инвестировали иранцы.

В частности, за счет Ирана были построены в сфере гидроэнергетики – ГЭС «Сангтуда-2» мощностью 220 МВт и тоннель «Истиклол» под высокогорным перевалом Анзоб на севере Таджикистана.

Насколько Эр-Рияд готов вложиться в Таджикистан ради сдерживания Тегерана, неизвестно, но правящая элита Таджикистана, учитывая острый финансовый кризис в стране, будет просить по максимуму, оставив при этом «лазейку» на будущее, на тот случай, если Иран будет предлагать больше.

Плоды многовекторности

В предыдущие годы Таджикистан мог варьировать благодаря своей многовекторной политике между самыми различными и противоположными центрами силы. Такая политика обеспечивала ограниченную ресурсами республику определенными финансово-экономическими дивидендами.

Несмотря на давнее противостояние Ирана и Саудовской Аравии, за годы, минувшие с распада СССР, они внесли в Таджикистан определенный вклад.

С 2002 по 2014-й Иран оказал грантовую помощь Таджикистану общим размером 33,2 млн долларов. Помощь Саудовской Аравии за этот же период оценивается в размере 46 млн долларов.

Если в плане предоставления грантов Саудовская Аравия опережает Иран, то в сфере экономики и товарооборота она уступает Ирану сотни позиций.

Так, за 11 месяцев 2015 года товарооборот между Таджикистаном и Ираном составил 165 млн долларов, а с Саудовской Аравией – три млн долларов.

Сумеет ли Душанбе продолжить подобную политику многовекторности, покажет время, но за усилением позиций Эр-Рияда в Душанбе вряд ли спокойно будут наблюдать в Тегеране.

Амири Замон – псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана