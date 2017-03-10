Аварийная посадка Боинга в Худжанде – обошлось без жертв

Самолет Tajik Air из-за поломки совершил аварийную посадку в таджикском Худжанде в ночь на 10 марта. В соцсетях молились о спасении пассажиров и экипажа.

Самолет таджикской авиакомпании Tajik Air, следовавший по маршруту Худжанд – Тараз – Москва, вчера ночью совершил вынужденную посадку в Худжанде (административный центр Согдийской области), сообщил авиационный портал Flightradar.

Самолет благополучно приземлился на залитую пеной взлетную полосу. Его посадки ждали в аэропорту бригады скорых и пожарных.

Сломалось шасси

Boeing 737-300 с 140 пассажирами на борту (в том числе с девятью членами экипажа) в тот вечер направлялся из Худжанда в Москву. Он приземлился на дозаправку в казахстанском аэропорту Тараза, но, едва набрав высоту, резко сменил курс и вернулся назад в Худжанд.

В течение двух часов самолет кружил в воздухе над Худжандом, сжигая горючее, чтобы избежать взрыва в случае жесткой посадки.

Наблюдая за происходящим через Flightradar, некоторые СМИ даже заподозрили угон лайнера. Но позже стало известно, что во время взлета из Тараза у самолета было повреждено правое шасси, как сообщило таджикское агентство «Азия-Плюс».

В Фейсбуке молились за спасение

В таджикском фейсбук-сообществе «Я люблю Худжанд» вчера вечером пользователи молились за спасение экипажа и пассажиров.

После приземления в соцсетях отмечали мастерство капитана воздушного судна: пеной было залито 750 метров взлетно-посадочной полосы, но самолету было хватило и 500, чтобы остановиться.

На видео, которое разместила в сообществе Азиз Холматова, зафиксирован момент посадки самолета, слышатся аплодисменты и крики «молодцы» – сотрудники аэропорта радуются, что лайнер сел без последствий.



«Который раз убеждаюсь. что наши летчики – молодцы! Слава Всевышнему, что приземлились!!!» – пишет Муатар Хайдарова.

Проблемы с лайнерами Tajik Air уже случались

Участники сообщества советуют авиакомпании заменить устаревшие самолеты на новые и вспоминают, что подобные проблемы с их лайнерами уже случались.

«Уже второй раз такая проблема у этой авиакомпании. Из-за топлива каждый день они делают посадки в Таразе», – отмечает Шухрат Якубов, обращая внимание на то, что из-за отсутствия возможности дозаправляться в худжандском аэропорту возникает дополнительная нагрузка на шасси самолета при посадке и взлете.

Хайришо Суробшоев, у которого в самолете летела семья, благодарит пилотов за спасение и говорит, что до сих пор не может отойти от шока.

Технический директор авиакомпании Азамат Курбонов сообщил, что самолет перед вылетом проходил проверку и был в порядке, пишет новостной сайт «Спутник».

По его словам, пассажиров разместили в отеле, чтобы позже отправить в Москву, причины случившегося расследует комиссия.