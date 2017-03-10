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    Аварийная посадка Боинга в Худжанде – обошлось без жертв

    Самолет Tajik Air из-за поломки совершил аварийную посадку в таджикском Худжанде в ночь на 10 марта. В соцсетях молились о спасении пассажиров и экипажа.

    Самолет компании Tajik Air после успешного рпиземления в Худжанде; фото: Фейсбук
    Самолет компании Tajik Air после успешного приземления в Худжанде; фото: Фейсбук

    Самолет таджикской авиакомпании Tajik Air, следовавший по маршруту Худжанд – Тараз – Москва, вчера ночью совершил вынужденную посадку в Худжанде (административный центр Согдийской области), сообщил авиационный портал Flightradar.

    Самолет благополучно приземлился на залитую пеной взлетную полосу. Его посадки ждали в аэропорту бригады скорых и пожарных.

    Сломалось шасси

    Boeing 737-300 с 140 пассажирами на борту (в том числе с девятью членами экипажа) в тот вечер направлялся из Худжанда в Москву. Он приземлился на дозаправку в казахстанском аэропорту Тараза, но, едва набрав высоту, резко сменил курс и вернулся назад в Худжанд.

    В течение двух часов самолет кружил в воздухе над Худжандом, сжигая горючее, чтобы избежать взрыва в случае жесткой посадки.

    Наблюдая за происходящим через Flightradar, некоторые СМИ даже заподозрили угон лайнера. Но позже стало известно, что во время взлета из Тараза у самолета было повреждено правое шасси, как сообщило таджикское агентство «Азия-Плюс».

    В Фейсбуке молились за спасение

    В таджикском фейсбук-сообществе «Я люблю Худжанд» вчера вечером пользователи молились за спасение экипажа и пассажиров.

    После приземления в соцсетях отмечали мастерство капитана воздушного судна: пеной было залито 750 метров взлетно-посадочной полосы, но самолету было хватило и 500, чтобы остановиться.

    На видео, которое разместила в сообществе Азиз Холматова, зафиксирован момент посадки самолета, слышатся аплодисменты и крики «молодцы» – сотрудники аэропорта радуются, что лайнер сел без последствий.

     

    «Который раз убеждаюсь. что наши летчики – молодцы! Слава Всевышнему, что приземлились!!!» – пишет Муатар Хайдарова.

    Проблемы с лайнерами Tajik Air уже случались

    Участники сообщества советуют авиакомпании заменить устаревшие самолеты на новые и вспоминают, что подобные проблемы с их лайнерами уже случались.

    «Уже второй раз такая проблема у этой авиакомпании. Из-за топлива каждый день они делают посадки в Таразе», – отмечает Шухрат Якубов, обращая внимание на то, что из-за отсутствия возможности дозаправляться в худжандском аэропорту возникает дополнительная нагрузка на шасси самолета при посадке и взлете.

    Хайришо Суробшоев, у которого в самолете летела семья, благодарит пилотов за спасение и говорит, что до сих пор не может отойти от шока.

    Технический директор авиакомпании Азамат Курбонов сообщил, что самолет перед вылетом проходил проверку и был в порядке, пишет новостной сайт «Спутник».

    По его словам, пассажиров разместили в отеле, чтобы позже отправить в Москву, причины случившегося расследует комиссия.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан
    Теги: посадка самолет Таджикистан Худжанд
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