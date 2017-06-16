Додожон Атовуллоев: Cемья Рахмона приватизировала Таджикистан

Лидер оппозиционного движения «Конгресс конструктивных сил Таджикистана» создает спецпроект «Рахмонбаба и 40 разбойников» – о тайном бизнесе семьи президента РТ.

Семейная коррупция и захват родственниками президента Таджикистана всех прибыльных бизнесов страны, по словам Додожона Атовуллоева, журналиста и оппозиционера, стал толчком для создания цикла передач о бизнесе родственников Эмомали Рахмона.

13 июня Атовуллоев опубликовал в YuoTube обращение к соотечественникам, в котором утверждает, что недавнее задержание сотрудников силовых структур Таджикистана и якобы нахождение в их домах и бункерах килограммов золота – не более чем розыгрыш и верхушка айсберга.

«В Таджикистане семья президента контролирует все, даже платные туалеты», — утверждает Атовуллоев.

По его мнению, истинным владельцем любого привлекательного бизнеса в стране является многочисленная семья Рахмона, которая в общей сложности насчитывает 400 человек.

Чем владеют Рахмоны

«Приведу несколько примеров. Алюминиевый завод (ТАДАЗ) полностью под контролем Хасана Садуллоева (Асадуллозода) – шурина президента. Авиакомпания «Таджик-Айр», имеющая миллионные обороты, также находится в руках Хасана Садуллоева и Тахмины Рахмон. ЦУМ – один из крупнейших торговых центров страны, расположенный в самом центре столицы, был силой отобран у собственников и отдан Озоде Рахмон (дочери). 90% банковского сектора Таджикистана находится в распоряжении этой семьи», – пишет оппозиционер.

Яркой иллюстрацией вовлеченности семьи президента в бизнес является и контроль над главными рынками страны.

Так, по данным Атовуллоева, столичный рынок «Корвон» контролируют дети президента – Рустам и Тахмина Рахмон, рынок в Гиссаре – в распоряжении Махмадзохира Сохибова, зятя президента. Китайский рынок и половина рынка «Хайр» в Вахдате – тоже в его руках. Рынок в Курган-Тюбе (…или рынок «Курган-Тюбе»…) находится под контролем Хаджи Шарифа (тесть президента)», – утверждает он.

Диктуют цены на все

Тотальный контроль над рынками приводит к росту стоимости продуктов, таких как мука, сахар и масло. Через рынки проходит в год 130 тысяч тонн сахара, 600 тысяч тонн муки, 90 тысяч тонн масла, и весь этот бизнес находится в руках семьи Рахмона.

«Традиционно власти перед началом Рамазана обращаются к торговцам с просьбой не поднимать цены на основные товары. Но реализаторы не могут этого сделать, поскольку вся прибыль оседает в карманах собственников рынков и их вассалов. Эта монополия приводит к тому, что цена на основные продукты в Таджикистане выше, чем в других странах ЦА», – считает оппозиционер.

Атовуллоев приводит и другие примеры захвата членами семьи № 1 народного достояния, что привело большинство граждан страны к тотальной бедности.

«Даже во время войны (1992–1997 гг. – Прим. Ц-1) не было такого обнищания населения. Сейчас люди в кишлаках одалживают друг у друга бутылку масла или килограмм муки. Экономическая ситуация в стране настолько плоха, что большинство людей мечтают выехать на заработки. Но в России – кризис, и деньги мигрантов уже не могут восполнить прохудившийся бюджет страны. Народ в отчаянии – ежедневно мы слышим о самоубийствах, самосожжениях и о том, как люди прыгают с мостов в реку», – говорит Атовуллоев.

В конце обращения он призывает трудовых мигрантов перестать быть гастарбайтерами и начать бороться против режима.

По словам оппозиционера, в следующих выпусках «Рахмонбаба и 40 разбойников» он детально расскажет, кто имеет госмонополию, а также какой зарубежной недвижимостью обладают члены президентской семьи.