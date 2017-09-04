Как президент Таджикистана женил сельского учителя

Сельский учитель Саидшо Асроров написал стихи об Эмомали Рахмоне. Глава Таджикистана в ответ нашел ему жену и сыграл свадьбу. Разрыв между событиями – 10 дней.

16 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал с рабочей поездкой в кишлак Заргар Бохтарского района.

Во время встречи с активистами кишлака один из его жителей – 23-летний Саидшо Асроров подошел к микрофону и заявил, что счастлив наконец увидеть главу государства собственными глазами:

«Я как молодой учитель чувствую себя самым счастливым человеком, потому что имею честь говорить стоя перед вами, уважаемый Лидер нации», – заявил Асроров. После этого он прочел сочиненные им лично стихи в честь Рахмона. Поскольку встречу транслировало Таджикское телевидение, об учителе узнала вся страна.

Рахмон, выслушав стихи, спросил у Саидшо, женат ли он. А когда учитель ответил, что нет, президент подозвал его к себе, подарил часы-будильник, а затем дал приказ властям Бохтарского района найти ему невесту и организовать свадьбу.

Власти района исполнили поручение президента со всем возможным старанием и быстро сосватали Асророву молодую медсестру – дочь его коллеги.

При этом сватать девушку отправилась целая делегация из работников местных органов власти во главе с замначальника отдела идеологии Бохтарского района.

Невеста поставила перед женихом лишь одно условие: что после свадьбы она будет продолжать работать. На вопрос: «На вас оказывали давление?» – медсестра ответила: «В данное время – нет».

Свадьба состоялась уже через 10 дней после выступления Асророва перед президентом, 27 августа в одном из ресторанов города Курган-Тюбе.

Таджикские медиа широко освещали праздник, а сама свадьба молодого учителя стала удачным пиар-ходом для президента Эмомали Рахмона.

Но у народа возникли вопросы. Много вопросов.

По поводу жениха, невесты, счастливой пары и президента…

Счастливая невеста

Это правда, что на Востоке невеста не должна проявлять радостных чувств?

Счастья на лице девушки не заметно? И скромность тут ни при чем? Может, она просто в сильнейшем стрессе?

Невеста, похоже, еще не отошла от такого «подарка»? Но, как говорится, дареному коню…

У невесты лицо такое каменное, жизнь удалась?

Невеста – бетон, она просто еще не осознала своего счастья. А парень так искренне радуется, молодчик, предвкушает?

Невесте не радостно? Она даже не смотрит на жениха с часами, даже на палец его не смотрела, когда кольцо надевала. Это только мне показалось, что она ему чуть палец кольцом не сломала?

Девушку жаль. Вид очень испуганный.

Это же попробуй, откажись?!

Она ведет себя, как мумия. Могла бы ради приличия просто усмехнуться?!

Она явно не в восторге от жениха. Может, приболела?

По-вашему, для нее лучше мужа не найти?

Со времен Александра Македонского традиции Таджикистана мало изменились? И это хорошо?!

Счастливый жених

Стихи про Равшана и Джамшуда?

Сочинил бы песню – баем бы стал?

Я вижу, что свадьбе рад только жених. А чё, нормальный парень?!

А вы не хотите поздравить парня? Ведь он и часы, и жену срубил одномоментно…

Пойдет в гору, потом сам будет требовать, чтобы ему стихи писали!

Часы хоть работают???

Парень по социальным показателям на женитьбу не «тянул»? Калым и все такое? А тут такой подарок…

«И вот тогда мне пошла карта?»

Молодец, парень! Хоть свадебные расходы перенес на плечи государства.

Молодец, мужик! А чё теряться-то??? Жить надо уметь красиво! И ловить счастливый случай при каждом удобном моменте!

А ты, дурак, за свой счет женился?

А вам часы понравились? Фиг с ней, с молодухой. Часы классные! Будильник.

Время остановилось?!

А что, интересно, он напишет после брачной ночи?

Ждем продолжения истории…

Счастливая пара

Счастья молодым?! Пусть дальше пишут стихи? Вон как фортануло!

Напомнило фильм «Волшебная лампа Аладдина»?!

Или это типа «Как царь Пётр арапа женил»???

Все могут короли?!

Молодцы! Так и надо делать. А то будут выбирать-разбирать до 40 лет?!

Весело было всем, кроме невесты? Жених своими речами счастье приобрел?

Парень образованный и симпатичный? А у нее лицо такое, как будто ее в последний путь провожают…

Мужчина хороший? А девушка что-то недовольна? А зря? Как-никак будьте счастливы!

Жених искренен, разве не это главное? А невеста, по-вашему, в шоке? Но все обойдется.

Женился с благословения самого президента и без присмотра не останется!

Всевышний президент

Вы спрашивали, что такое полит-пиар, коллеги?

Что за обычаи такие: дарить часы и жену за стихи?!

Так-так, срочно надо стих написать?!

Вы думали, что он наручные золотые часы подарит? А подарил какой-то будильник молодому специалисту, чтоб на работу не опаздывал?

Интересно, если написать стихи нашему президенту, что он подарит?

Просто у них президент понимает, что простой учитель за всю жизнь не соберет на такую свадьбу, и решил ему помочь. И разве это не здорово?!

Послать вам сотню райских гурий?

Это товарищ Сухов изрек: «Восток – дело тонкое»?

Таланты нужно поощрять?

Разве это не поддержка молодых учителей?

Если этот опыт перенять, ведь неплохо было бы так всех людей женить? И чтобы не «маялись» женщины до 30 лет, мужские тела перебирая?

Президент сказал – президент сделал?!