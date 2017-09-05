Китай на саммите БРИКС обласкал Таджикистан договорами и кредитами

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был приглашен в качестве гостя на саммит БРИКС в Китай, где успел позаимствовать льготные средства у восточного соседа.

С 4 по 5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь проходит саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), куда в качестве гостя был приглашен и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, визит Рахмона стал более чем удачным: было подписано 13 межгосударственных документов.

А на встрече Рахмона с председателем КНР Си Цзиньпином было подчеркнуто, что в прямых инвестициях Китая в Таджикистан до сих пор не был использован существующий гидроэнергетический потенциал горной страны.

Таджикистан заинтересован в активном участии китайской стороны в реализации проектов строительства гидроэлектростанций средней мощности, подчеркнул Рахмон.

Не исключено, что Таджикистан еще надеется на китайские инвестиции в строительстве Рогунской ГЭС – амбициозного проекта таджикских властей, для полной реализации которой требуется не менее 3 млрд долларов.

Были высказаны конструктивные идеи и предложения для укрепления межгосударственных связей в направлении реконструкции гидроэнергетических мощностей Таджикистана, в транспортно-транзитной сфере, в том числе строительстве региональной железной дороги Китай – Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан – Иран, которая сможет возродить южную ветвь «Великого Шелкового пути».

В настоящее время портфель нормативно-правовых актов о двустороннем сотрудничестве между Таджикистаном и Китаем составляет около 200 договоров и соглашений.

При этом лидеры двух соседних стран не перестают заявлять, что к 2020 году таджикско-китайский товарооборот возрастет до 3 млрд долларов США.

Об этом, как пишет НИАТ «Ховар», заявил председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Шариф Саид во время состоявшегося в Душанбе бизнес-форума деловых кругов Республики Таджикистан и китайской провинции Хайнань.

По словам Саида, с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Таджикистана и КНР в несколько раз увеличился товарооборот, расширилось межрегиональное и инвестиционное сотрудничество, есть определенные успехи в двусторонней торговле.

Сыр в мышеловке?

Тем временем Китай продолжает наращивать объемы предоставляемой Таджикистану финансовой поддержки. Увеличиваются размеры как выделяемых республике кредитов, так и грантов.

Во властных структурах считают, что данные средства нужно использовать, пока дают, советуя при этом журналистам не задавать «неуместные вопросы». Но многих таджикистанцев такая благосклонность Китая настораживает. Ведь бесплатный сыр, как говорят, бывает только в мышеловке.

Хотя государственный визит таджикского президента в КНР еще и не закончен, власти уже объявили, что будет пописано соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной помощи Таджикистану для строительства новых парламентского и правительственного комплексов в центре Душанбе.

По информации Джамшеда Ахмадзода, председателя Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана, Китай намерен профинансировать эти проекты на сумму порядка 500 млн долларов США.

Ахмадзода отметил, что китайская сторона советует Таджикистану строить и не беспокоиться о деньгах…