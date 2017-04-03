Кто послал милицию разогнать выставку вузов в Душанбе?

Организатор Международной образовательной выставки в столице Таджикистана считает, что милиция сорвала ee с подачи министра образования.

«В субботу, 1 апреля, правоохранители грубо прервали работу мероприятия, организованного образовательным центром «Мультикид» в столице Таджикистана», – написала у себя на страничке в Фейсбуке руководитель центра Манзура Джураева. Участников грубо вытолкали из помещения.

Примерно 500 абитуриентов из разных регионов Таджикистана были зарегистрированы на сдачу вступительных экзаменов в Душанбе и в Худжанде в рамках образовательной выставки.

На мероприятии планировали выступить с речами помощник президента по социальным вопросам, заместитель мэра города, зампредседателя Комитета по делам молодежи, замминистра МИД, президент Федерации клубов ЮНЕСКО, посол США Элизабет Миллард, посол Великобритании Хью Филпотт и помощник посла Турции Эмре Пулат.

Организатор выставки возмущена

Джураева принесла извинения посетителям, она уверена, что срыв выставки и вступительных экзаменов состоялся по инициативе министра образования страны (глава Министерства образования и науки в Таджикистане – Нуриддин Саид. – Ред.), который «считает образование за рубежом своим собственным бизнесом».

Организатора очень возмутило, что посетителям милиционеры говорили: «Вы знаете, что все они мошенники, они отправляют не в Европу, а в Сирию», – сказала Джураева, комментируя ситуацию таджикскому агентству «Азия-Плюс».

«Моя организация с 1999 года приносила и приносит огромную пользу моей стране, – пишет организатор выставки. – Я не позволю вешать ярлык «неблагонадежной», «сомнительной» и тем более «преступной» на свою организацию, только потому у министра есть более выгодные «партнеры» и он объявил «Мультикид» вне закона. И кто я теперь: преступница или патриотка, которую президент за заслуги в сфере образования наградил медалью?»

Джураева советует министру «с таким же рвением» сделать хоть что-то полезное для системы образования в стране.

Она напомнила, что глава государства назвал его ведомство одним из самых коррумпированных, а общественность давно высказалась по поводу компетентности и порядочности данного чиновника, который при этом продолжает работать.

Посетители думали, что это розыгрыш

Действия милиции вызвали бурю недовольства среди общественности. Многие семьи видели в этой выставке возможность отправить своих детей учиться за границу.

Пользователь Facebook студентка Тоджиниссо Ш., одна из посетительниц выставки, пишет, что сначала не поверила в происходящее, подумала, что это первоапрельский розыгрыш.

Таджикский режиссер Искандар Усманов сообщил корреспонденту Ц-1, что его сын является студентом обучающих курсов «Мультикид» и ежегодно посещает их образовательные выставки. Он был записан на собеседование с представителями одного из иностранных вузов, которое сорвалось вместе с выставкой.

«Ему очень нравились эти выставки и сама организация, он считает, что это единственная нормальная образовательная организация, но и с ней поступили несправедливо», – говорит Усманов.

Другой наш собеседник – Наби Юсупов, отец старшеклассников, планировал, но не успел посетить выставку.

«Очень полезное мероприятие. Сын в этом году оканчивает школу, дочка – через два года. Нужно уже выбирать вуз и готовиться к поступлению, выставка предоставляла хорошую возможность пообщаться непосредственно с представителями вузов», – говорит Юсупов.