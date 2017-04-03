Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Таджикистан

    Кто послал милицию разогнать выставку вузов в Душанбе?

    Организатор Международной образовательной выставки в столице Таджикистана считает, что милиция сорвала ee с подачи министра образования.

    Милиция разгоняет Международную образовательную выставку в Душанбе; фото: Азия-Плюс
    Милиция разгоняет Международную образовательную выставку в Душанбе; фото: Азия-Плюс

    «В субботу, 1 апреля, правоохранители грубо прервали работу мероприятия, организованного образовательным центром «Мультикид» в столице Таджикистана», –  написала у себя на страничке в Фейсбуке руководитель центра Манзура Джураева. Участников грубо вытолкали из помещения.

    Примерно 500 абитуриентов из разных регионов Таджикистана были зарегистрированы на сдачу вступительных экзаменов в Душанбе и в Худжанде в рамках образовательной выставки.

    На мероприятии планировали выступить с речами помощник президента по социальным вопросам, заместитель мэра города, зампредседателя Комитета по делам молодежи, замминистра МИД, президент Федерации клубов ЮНЕСКО, посол США Элизабет Миллард, посол Великобритании Хью Филпотт и помощник посла Турции Эмре Пулат.

    Организатор выставки возмущена

    Джураева принесла извинения посетителям, она уверена, что срыв выставки и вступительных экзаменов состоялся по инициативе министра образования страны (глава Министерства образования и науки в Таджикистане – Нуриддин Саид. – Ред.), который «считает образование за рубежом своим собственным бизнесом».

    Организатора очень возмутило, что посетителям милиционеры говорили: «Вы знаете, что все они мошенники, они отправляют не в Европу, а в Сирию», – сказала Джураева, комментируя ситуацию таджикскому агентству «Азия-Плюс».

    «Моя организация с 1999 года приносила и приносит огромную пользу моей стране, – пишет организатор выставки. – Я не позволю вешать ярлык «неблагонадежной», «сомнительной» и тем более «преступной» на свою организацию, только потому у министра есть более выгодные «партнеры» и он объявил «Мультикид» вне закона. И кто я теперь: преступница или патриотка, которую президент за заслуги в сфере образования наградил медалью?»

    Джураева советует министру «с таким же рвением» сделать хоть что-то полезное для системы образования в стране.

    Она напомнила, что глава государства назвал его ведомство одним из самых коррумпированных, а общественность давно высказалась по поводу компетентности и порядочности данного чиновника, который при этом продолжает работать.

    Посетители думали, что это розыгрыш

    Действия милиции вызвали бурю недовольства среди общественности. Многие семьи видели в этой выставке возможность отправить своих детей учиться за границу.

    Пользователь Facebook студентка Тоджиниссо Ш., одна из посетительниц выставки, пишет, что сначала не поверила в происходящее, подумала, что это первоапрельский розыгрыш.

    Таджикский режиссер Искандар Усманов сообщил корреспонденту Ц-1, что его сын является студентом обучающих курсов «Мультикид» и ежегодно посещает их образовательные выставки. Он был записан на собеседование с представителями одного из иностранных вузов, которое сорвалось вместе с выставкой.

    «Ему очень нравились эти выставки и сама организация, он считает, что это единственная нормальная образовательная организация, но и с ней поступили несправедливо», – говорит Усманов.

    Другой наш собеседник – Наби Юсупов, отец старшеклассников, планировал, но не успел посетить выставку.

    «Очень полезное мероприятие. Сын в этом году оканчивает школу, дочка – через два года. Нужно уже выбирать вуз и готовиться к поступлению, выставка предоставляла хорошую возможность пообщаться непосредственно с представителями вузов», – говорит Юсупов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Образование, Таджикистан
    Теги: вузы Международная образовательная выставка милиция образование разгон Таджикистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Права человека

    Урлаева о помещении в психушку, или За что умирал Каримов?

    Правозащитница Елена Урлаева рассказывает о своем помещении в психушку, а Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте констатирует: ничего не изменилось, за что отдал жизнь Ислам Каримов?

    Узбекистан

    Новости из Таджикистанa