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    Новая традиция Таджикистана: всё с участием семьи президента

    Какая лошадь пришла первой на скачках в Душанбе? Конечно, внука президента – это новая традиция страны, говорит Ц-1 зампред СДПТ Шокирджон Хакимов.

    Жеребек Шарк внука президента Таджикистана; фото: nm.tj
    Жеребек Шарк внука президента Таджикистана; фото: nm.tj

    «В последние годы в Таджикистане появилась новая традиция, суть которой заключается в том, что все мероприятия должны иметь отношение к президенту или членам его семьи», – считает заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Шокирджон Хакимов.

    По его словам, это происходит по двум причинам: первая – злоупотребляя именем президента и членов его семьи, инициаторы и политтехнологи, а также ангажированные СМИ хотят популяризировать определенные виды спорта или народных игр;

    вторая – это дополнительная возможность для формирования общественного мнения о том, насколько дети и внуки чиновников и успешных бизнесменов неординарны и талантливы.

    Кто он – Анушервони?

    В минувшую субботу на ипподроме Душанбе прошел турнир по гладким скачкам. И победителем забега стал жеребец Шарк внука президента Таджикистана и сына мэра таджикской столицы Анушервони Рустама.

    В качестве приза президентский внук получил автомобиль Mercedes-Benz. И это не первый дорогой автомобиль выигранный Анушервони, его скакуны традиционно приносят ему победы.

    Сколько лет Анушервони, в официальных источниках Таджикистана не уточняется. Известно, что его отцу Рустами Эмомали 29 лет, а женился он в 2009 году. Если предположить, что ребенок у него родился на следующий год, то мальчику, скорее всего, не более семи лет.

    Хакимов считает, что «если создать общественную комиссию и подсчитать совокупность официальных доходов членов семей высших чиновников Таджикистана: стоимость их лошадей, машин, недвижимости и предметов роскошей, то нетрудно доказать, что все их состояние не было приобретено на зарплату.

    Забава богатых таджиков

    В Таджикистане в последние годы конные скачки становятся все более популярными, так как в них начали участвовать дорогие высокопородные лошади, которых могут себе позволить известные политики и бизнесмены страны.

    Так, СМИ сообщали о достижениях лошадей Муродали Алимардона, экс-вице-премьер-министра Таджикистана, а ныне главы «Агроинвестбанка».

    На скачках победителями становились лошади Бухзода Файзуллаева, главы крупнейшего сотового оператора Таджикистана «Вавилон». Распространялась информация и об участии лошадей известных банкиров и членов правительства.

    На прошедших субботних конных состязаниях в Душанбе приняли участие более 39 лошадей английской, таджикской и туркменской пород, представляющие коневодческие хозяйства страны и отдельных личностей.

    Семья президента

    Отец счастливого владельца Шарка Рустами Эмомали и сын президента Эмомали Рахмона весной нынешнего года был назначен мэром Душанбе. До этого он в ранге генерала руководил деятельностью Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

    Его сестра Озода Рахмон, которая ранее работала заместителем министра иностранных дел Таджикистана, месяцем раньше была назначена руководителем администрации своего отца – президента.

    В этом году на телеэкранах был замечен и младший сын таджикского лидера – Сомон, который вместе с отцом занялся посадкой саженцев в Душанбе.

    Согласно внесенным изменениям в Конституцию Таджикистана, Рахмон и впредь будет являться Лидером нации. Этим рангом он наделен пожизненно и вправе баллотироваться в президенты неограниченное количество раз.

    Но эксперты считают, что на выборах президента в 2020 году кандидатом может стать его сын Рустами Эмомали. Согласно изменениям, внесенным в Конституцию страны, президентом может избираться только тот кандидат, которого поддержит Лидер нации.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан, Эмомали Рахмон
    Теги: Анушервони Рустам Рустами Эмомали СДПТ Таджикистан Эмомали Рахмон
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