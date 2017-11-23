Новая традиция Таджикистана: всё с участием семьи президента

Какая лошадь пришла первой на скачках в Душанбе? Конечно, внука президента – это новая традиция страны, говорит Ц-1 зампред СДПТ Шокирджон Хакимов.

«В последние годы в Таджикистане появилась новая традиция, суть которой заключается в том, что все мероприятия должны иметь отношение к президенту или членам его семьи», – считает заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Шокирджон Хакимов.

По его словам, это происходит по двум причинам: первая – злоупотребляя именем президента и членов его семьи, инициаторы и политтехнологи, а также ангажированные СМИ хотят популяризировать определенные виды спорта или народных игр;

вторая – это дополнительная возможность для формирования общественного мнения о том, насколько дети и внуки чиновников и успешных бизнесменов неординарны и талантливы.

Кто он – Анушервони?

В минувшую субботу на ипподроме Душанбе прошел турнир по гладким скачкам. И победителем забега стал жеребец Шарк внука президента Таджикистана и сына мэра таджикской столицы Анушервони Рустама.

В качестве приза президентский внук получил автомобиль Mercedes-Benz. И это не первый дорогой автомобиль выигранный Анушервони, его скакуны традиционно приносят ему победы.

Сколько лет Анушервони, в официальных источниках Таджикистана не уточняется. Известно, что его отцу Рустами Эмомали 29 лет, а женился он в 2009 году. Если предположить, что ребенок у него родился на следующий год, то мальчику, скорее всего, не более семи лет.

Хакимов считает, что «если создать общественную комиссию и подсчитать совокупность официальных доходов членов семей высших чиновников Таджикистана: стоимость их лошадей, машин, недвижимости и предметов роскошей, то нетрудно доказать, что все их состояние не было приобретено на зарплату.

Забава богатых таджиков

В Таджикистане в последние годы конные скачки становятся все более популярными, так как в них начали участвовать дорогие высокопородные лошади, которых могут себе позволить известные политики и бизнесмены страны.

Так, СМИ сообщали о достижениях лошадей Муродали Алимардона, экс-вице-премьер-министра Таджикистана, а ныне главы «Агроинвестбанка».

На скачках победителями становились лошади Бухзода Файзуллаева, главы крупнейшего сотового оператора Таджикистана «Вавилон». Распространялась информация и об участии лошадей известных банкиров и членов правительства.

На прошедших субботних конных состязаниях в Душанбе приняли участие более 39 лошадей английской, таджикской и туркменской пород, представляющие коневодческие хозяйства страны и отдельных личностей.

Семья президента

Отец счастливого владельца Шарка Рустами Эмомали и сын президента Эмомали Рахмона весной нынешнего года был назначен мэром Душанбе. До этого он в ранге генерала руководил деятельностью Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

Его сестра Озода Рахмон, которая ранее работала заместителем министра иностранных дел Таджикистана, месяцем раньше была назначена руководителем администрации своего отца – президента.

В этом году на телеэкранах был замечен и младший сын таджикского лидера – Сомон, который вместе с отцом занялся посадкой саженцев в Душанбе.

Согласно внесенным изменениям в Конституцию Таджикистана, Рахмон и впредь будет являться Лидером нации. Этим рангом он наделен пожизненно и вправе баллотироваться в президенты неограниченное количество раз.

Но эксперты считают, что на выборах президента в 2020 году кандидатом может стать его сын Рустами Эмомали. Согласно изменениям, внесенным в Конституцию страны, президентом может избираться только тот кандидат, которого поддержит Лидер нации.