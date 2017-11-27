Первый снег парализовал движение на главной магистрали РТ

Из-за первого снегопада на трассе, соединяющей столицу Душанбе и южную Согдийскую область Таджикистана, приостановлено движение автотранспорта.

Как сообщил Ц-1 Далер Мерганов, пресс-секретарь филиала компании IRS, ответственной за обслуживание автомобильной дороги Душанбе – Чанак, у входа в тоннель «Истиклол» с 64-го по 86-й километр трассы образовалась автомобильная пробка, из-за чего было принято решение о временной приостановке движения.

«Пробка образовалась из-за того, что водители, несмотря на ухудшение погодных условий, не оборудовали свои автомобили вспомогательными приспособлениями, в частности цепями на покрышках. Из-за этого машины на скользких участках дороги стало заносить, и образовались пробки», – отметил Мерганов.

Представитель IRS сообщил, что в ближайшее время движение на этом участке дороги будет возобновлено. Хотя еще днем ранее компания сообщала о полной готовности к зимнему периоду работы.

Пробки и без угля

Снегопад начался вечером 26 ноября. И к ночи, по данным таджикских СМИ, свыше ста фур, отправившихся за углем к месторождению «Фон-Ягноб» в Айнинский район Согдийской области, застряли в пути из-за сильного снегопада.

Айнинский район также расположен на трассе, соединяющей Душанбе с центром Согдийской области – городом Худжандом.

По данным СМИ, водители отправились в путь, чтобы как можно скорее доставить уголь для обогрева некоторых предприятий и школ в связи с надвигающимися холодами.

«Фон-Ягноб» считается самым крупным угольным месторождениям в Таджикистане. Оно обеспечивает углем Душанбинскую ТЭЦ, алюминиевую компанию «Талко», «Таджикцемент» и «Хуаксин Гаюр цемент».

Чья дорога?

Протяженность автодороги Душанбе – Чанак составляет 410 километров. Реконструкцию данной трассы проводила китайская компания China roud в течение четырех лет – с 2006 по 2010 год.

В 2009 году правительство Таджикистана на основании концессии передало магистраль Душанбе – Чанак в пользование IRS. Филиал акционерной компании ввел толлинговую систему управления в дорожной сфере на данной автодороге в 2010 году.

На автодороге до недавнего времени было расположено 7 толлинговых плаз (сейчас 6), 3 тоннеля («Майхура», «Истиклол» и «Шахристан»), 24 галереи и 38 мостов.

Таджикские эксперты уже который год высказывают недовольство деятельностью компании, которая зарегистрирована в офшорной зоне, ее истинные владельцы неизвестны.

Тем временем, по информации МЧС Таджикистана, в нынешнем году в результате 89 чрезвычайных происшествий природного характера в стране погибли более 30 человек.

Многие люди стали жертвами лавин, в частности на автодороге Душанбе – Чанак.