Родители таджикских школьников против начала учебного года в августе

Ученики и их родители вовсе не рады инициативе Минобразования Таджикистана перенести начало учебы с 1 сентября на 1 августа.

В Таджикистане назревает недовольство родителей и учителей тем, что за парты школьникам придется сесть посреди жаркого лета.

Шарифмурод Исрофилиен, директор Института развития образования при Академии наук Таджикистана озвучил эту идею в начале текущей недели, как сообщает агентство Азия-Плюс.

По его словам, инициатива появилась после одного из выступлений президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в котором он поручил внести изменения в систему школьного образования.

«Оправдать» августовскую зарплату

Сейчас данный вопрос рассматривает Минобразования – уже известно, что его там одобряют и поддерживают, считая, что новшество позволит учащимся полностью освоить школьную программу. При нынешнем учебном календаре для этого не хватает часов.

Пресс-секретарь министерства Эхсон Хушбахт также добавил, что начало учебы в августе оправдает выплату зарплаты учителям за этот месяц. «Только за один год у нас – 56 дней каникул. Но ведь в августе учителя получают зарплату, хотя дети не учатся», – сказал он журналистам.

Последнее слово в этом вопросе – за правительством. Если предложение Минобразования поддержат, то уже в новом учебном году первый звонок в таджикских школах прозвенит первого августа.

Родители – против

Противники у этого новшества тоже есть. Несколько депутатов нижней палаты парламента сочли данную идею нецелесообразной. По их мнению, в случае изменений нужно будет менять всю систему образования, включая дошкольные учреждения, техникумы и вузы.

Недовольны инициативой и родители, которые собирают подписи под петицией на сайте Change.org, чтобы не позволить переноса учебного года.

К 10 февраля собрано всего 103 подписи.

В петиции говорится, что август в Таджикистане является самым жарким месяцем, детям будет трудно переносить его за партой, что может сказаться на их физическом и психическом здоровье.

«Летом дети должны отдыхать на свежем воздухе, а не сидеть за партами в душных классах.

Перевод начала учебы за счет сокращения летних каникул приведет только к ухудшению здоровья детей», – пишут авторы петиции.

Кстати, средняя дневная температура в августе, например, в Душанбе – около 35 градусов.

Многие противники этой инициативы считают: если Министерство образования хочет выполнить указ президента, то пусть делает акцент на качестве образования, а не на внедрении непродуманных идей.

У родителей есть повод для беспокойства: 80% учеников 11 класса таджикских школ недавно провалили экзамен по написанию эссе на таджикском языке.

Из 916 учеников, участвовавших в экспериментальном экзамене Национального центра тестирования Таджикистана, 720 учеников получили самые низкие баллы — 8–9 баллов. Самое высшее достижение – 24 балла, но лишь один ученик смог справиться со всеми заданиями. Еще двое получили по 23 балла. 36 учеников не ответили на вопросы, следовательно, не заработали одного балла.

Как учиться в жару?

Школьники, разумеется, тоже не рады. «Последние звонки проводятся в июне, потом мы до конца месяца сдаем экзамены, – говорит девятиклассница Амина, ученица одной из столичных гимназий. – В прошлом году мы только в июле отдыхали, в августе ходили на маршировки (репетиции парада ко Дню независимости. – Ред.)».

Сайохат Алиева, мать ученика 8 класса говорит, что не против повышения уровня знаний сына, но не уверена, что эта идея сработает.

«Летом сын обычно убегает купаться на речку или озеро. Сами знаете, какая у нас жара, – рассказывает она. – Я всегда за него беспокоюсь, но дома удержать сына сложно. Меня особо не слушается, а отец находится на заработках в России. Был бы сын в школе в этом время – мне было бы спокойнее».

Вместе с тем мама школьника признает, что переносить жару, сидя на уроках, непросто. Даже если дети высидят, то вряд ли будут настроены на учебу.

Зачем детям месяц зимних каникул?

Другая наша собеседница – Рухшона, мама учеников 3 и 6 классов. Своих детей она на лето отправляет на Памир к родственникам: там хороший климат, поэтому ей хочется, чтобы они провели там больше времени.

«Мои дети учатся в русской школе, у них по 40 учеников в классах. Может, поэтому они не могут усвоить материал, а не потому, что не хватает часов?» – недоумевает она. И предлагает чиновникам Минобразования заняться созданием дополнительных классов.

Женщина также напоминает, что у детей в январе – совсем бесполезные месячные каникулы.

«Какой может быть отдых и оздоровление? Дети просто сидят перед телевизором», – заключает мать двоих детей. Она подозревает, что истинная причина раннего начала учебного года и длительных зимних каникул в том, что школы попросту не могут обеспечить теплом в холодное время года.