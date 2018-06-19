Спецрепортаж: Как китайцы выращивают хлопок в РТ на арендованных землях

Китайские арендаторы не спешат платить за выращиваемый хлопок в Таджикистане, в итоге местные поденщики в основном женщины, фактически бесплатно работают на жаре.

В 2015 году Таджикистан выделил КНР 15 тысяч гектаров земли для выращивания хлопка в четырех районах Хатлонской области: Дусти, Носири Хисрав, Шаартуз и Кабадиян. Земля предоставлена в аренду сроком на 49 лет.

Все эти районы страдали от нехватки влаги, так как срок использования водяных насосов, установленных еще в 1964 году, был давно исчерпан, их ремонт был невозможен: только на замену одного двигателя необходимо более 70 тысяч долларов США.

Тогда и нашлись инвесторы в лице таджикско-китайского СП «Джунчан-Хатлон». И вода вскоре пошла на поля южного и жаркого Хатлона.

А вместе с ней появились и проблемы для местных жителей…

Высокие планы

Массив «Гараути» района Дусти считается одним из самих жарких в Таджикистане. Даже в первые дни июня здесь фактически невозможно больше полчаса стоять под палящим солнцем. А женщины целыми днями с кетменем в руках заняты прополкой рядов хлопчатника.

Местный хлопкороб Хаитали Тошбулатов встретился с корреспондентом Ц-1 на пути в отделение «5-й насос» сельского джамоата «20-летие независимости Таджикистана».

Он говорит, что в селении в основном остались только женщины, все мужчины – на заработках в России.

«Моя невестка взяла у китайцев на обработку гектар хлопчатника. Дважды прополола этот участок. Китайцы обещали за каждую прополку 170 сомони (18 долларов США). Но с начала хлопковой кампании она не получила ни гроша», – говорит хлопкороб.

Он сообщил, что в последние годы китайцы установили план сбора хлопка с одного гектара – по 20 центнеров.

«В советские годы, когда я был бригадиром в местном колхозе, мне поручали собрать не менее 35 центнеров», – сетует он далее.

Без оплаты

Мать четверых детей 35-летняя Сайрам Хакимова говорит, что выходит на работу от безысходности: вокруг все земли принадлежат китайцам, а другой работы попросту нет.

«Китайцы обещают, но денег так и не платят, а они моей семье ой как нужны», – добавила Хакимова.

Увидев журналиста, вокруг которого сразу образовалась небольшая толпа местных крестьянок, появился бригадир, назначенный китайским инвестором, Носир Джабборов.

«Я полностью согласен с претензиями женщин. Действительно, китайцы, хоть и обещают, но не платят даже эти мизерные суммы. А у каждой женщины – дети, семья… Я ежедневно хожу к китайцам, переводчики объясняют им мои просьбы о выплате причитающейся суммы работникам. Китайцы обещают, но все придираются, что прополка сделана некачественно, и попросту не платят. Я отвечаю за 52 гектара хлопчатника. Я поделил землю между 35 семьями по одному гектару. Уход за культурой делается вовремя, а денег все нет и нет», – признается бригадир.

Простой математический подсчет показывает, что только в селении Кухдоман китайские инвесторы за 52 га земли уже задолжали порядка 20 тысяч сомони (2200 долларов). А в целом по району Дусти арендованных китайцами земель более 2,5 тысячи гектаров.

Интересным было сообщение местных жителей, что до 2015 года эти земли принадлежали Муродали Алимардону, экс-главе Нацбанка РТ и вице-премьеру Таджикистана, а ныне главе почти обанкротившегося «Агроинвестбанка». Правда, найти официальное подтверждение их словам оказалось невозможным.

Денег не платят, и успешны

Чтобы получить ответ на вопрос женщин-хлопкоробов, мы отправились в штаб инвесторов в кишлаке Кухистон. Китаец, узнав о появлении журналиста, попросту закрылся в своем кабинете и долго не выходил из него.

В руководстве района Дусти Хатлонской области журналиста любезно принял председатель района Нурмахмад Саидзода.

Он сообщил, что в районе более 2,5 тысячи гектаров земли предоставлены китайским инвесторам для выращивания хлопчатника и кормовых культур.

СП «Джунчан-Хатлон» сеет хлопчатник под пленкой и с капельным орошением. Нужно признать, что рост хлопчатника у китайцев в сравнении с местными фермерами гораздо лучше: уже в июне завязываются коробочки под будущий урожай.

Он сказал, что не в курсе проблем с выплатой заработка таджикским работникам китайскими инвесторами.

«Если у них есть трудовое соглашение, то не должно быть и проблем. «Джунчан-Хатлон» своевременно выплачивает все налоги в местный бюджет и считается главным поставщиком средств для социальной сферы района», – отметил глава районной администрации.

Зачем горбатиться в жару?

Махмадмурод Одинаев, советник «Юридического консорциума Таджикистана», который отслеживает ситуацию с китайскими работодателями в Хатлонской области, сказал Ц-1, что наличие или отсутствие письменного соглашения о найме на работу не влияет на обязательства китайцев оплачивать проделанную работу.

«Мы живем в современном мире, где нет рабовладельческих принципов. Женщины выполнили свои обязательства, и работа этих тружениц должна быть соответственно оплачена. Иначе зачем женщинам в такую жару горбатиться целый день под палящим солнцем? Китайцы однозначно не правы, и местная власть должна принять решительные меры по недопущению такой ситуации», – считает правовед.

Китай – лидер по инвестициям в РТ

В последние годы КНР превратилась в самого крупного инвестора таджикской экономики. На средства Поднебесной строятся предприятия, дороги, тоннели, а китайский ширпотреб заполонил таджикский рынок. Ежегодно обе страны наторговывают на сумму порядка 2 млрд долларов США.

Отношения между Пекином и Душанбе стали улучшаться после того, как в 2008 году Таджикистан для решения территориальных претензий согласился передать КНР порядка 1000 кв. м земли в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области (Памир).

В прошлом году СМИ РТ сообщили о заявлении китайских ученых-историков о том, что даже «Дангаринский район (родина таджикского президента Эмомали Рахмона. – Прим. Ц-1) Хатлонской области Таджикистана некогда был китайской территорией». Таджикские ученые до сих пор не высказались по данному вопросу.

А потому эксперты в Таджикистане не исключают, что аренда земель под хлопчатник – всего лишь прелюдия будущих более громких территориальных претензий восточного «брата» на неприкосновенность территории Таджикистана, гарантированной Конституцией страны.