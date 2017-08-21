Обновлено: Суд в Душанбе оштрафовал россиянку за вывоз царских двух копеек

Суд района Шохмансур в Душанбе сегодня приговорил Татьяну Хужину к штрафу в размере 5000 сомони или 560 долларов США за попытку вывоза старинной монеты.

Адвокат россиянки Татьяны Хужиной Рустам Хакимов сказал, что более чем доволен приговором суда — это самое маленькое наказание, предусмотренное законодательством Таджикистана за инкриминировавшиеся ей преступления.

Также по решению суда Хужина может вернуться домой — в Россию.

18 августа прокуратура Душанбе потребовала наказание для 41-летней женщины в виде лишения свободы сроком на шесть лет, при этом обвинение учло то, что на иждивении у подсудимой находится малолетний ребенок.

Две копейки

Хужина, по сообщению посольства РФ в Таджикистане, была задержана в июне

в аэропорту Душанбе якобы при попытке незаконного вывоза из страны российской двухкопеечной монеты 1823 года.

По оценке некоторых специалистов, стоимость монеты не превышает трех-пяти долларов, но при этом женщина обвиняется по статьям Уголовного кодекса Таджикистана: «Покушение на преступление» и «Контрабанда».

Сама Татьяна Хужина в беседе с Ц-1 заявила, что ввезла эту монету в Таджикистан из России и не знала, что она представляет историческую и культурную ценность.

Но, так как Хужина не задекларировала ввоз этой монеты в Таджикистан, то и доказать ее происхождение не представляется возможным.

Согласно заключению экспертизы специалистов Министерства культуры Таджикистана, изъятая монета выпущена Монетным двором в Екатеринбурге в 1823 году (ЕМ) с инициалами минцмейстера (чиновник Монетного двора, проверяющий указанную пробу и вес золота и серебра. – Ц-1) «С.Г.» и имеет историческую, культурную, музейную и нумизматическую ценность.

Хужина родилась и почти всю жизнь прожила в таджикской столице. В 2012 году женщина вместе с дочкой переехала в российский Рыбинск. За это время Татьяна дважды возвращалась в Душанбе навестить родные места.

Однажды, по ее словам, разбирая старые вещи в доме на родине, она нашла монету номиналом 2 копейки 1823 года.

Оставила на счастье…

Хужина рассказала российским СМИ, что она отвезла монету в Рыбинск и отнесла в ломбард. «Оказалось, что максимальная ее стоимость – 200 рублей. Тогда я решила положить ее в кошелек, вроде как талисман на счастье», – рассказала она.

Контрабанда старинных монет в Таджикистане – не редкость. В прошлом месяце в Международном аэропорту города Душанбе перед вылетом рейса в Екатеринбург у 26-летнего гражданина Таджикистана было обнаружено и изъято 30 различных монет времен царской эпохи. По законодательству Таджикистана вывоз старинных монет за пределы страны запрещен.

Специалисты Минкультуры Таджикистана рассказывают, что пик контрабанды старинных монет приходится на 90-е годы, когда в стране шла гражданская война.

Только в начале становления Таджикистана как независимого государства из запасников Академии наук были вывезены за пределы страны более 150 редких экспонатов.

В те же годы неизвестными лицами из Исторического музея имени Камолиддина Бехзода были украдены картины, старинные монеты и другие вещи, представляющие культурную ценность. Похищенные предметы до сих пор не найдены.