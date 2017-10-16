Таджикистан перезимует без лимита на электричество

Таджикистан постарается в этом году отказаться от практики введения лимитированной подачи электроэнергии жителям страны в осенне-зимний период.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 14 октября в честь Дня предпринимателя, сказал, что ежегодно с 1 октября в республике вводилась лимитированная подача электроэнергии.

«Но, как видите, сегодня уже 14 октября, а лимит не введен. Мы стремимся полностью отказаться от практики введения лимита. Но все зависит от самих жителей страны, в частности от предпринимателей, как они будут распоряжаться электроэнергией», – отметил президент.

Рогун заработает

Рахмон также сообщил, что в декабре 2018 года будет запущен первый агрегат Рогунской ГЭС, а следом – второй, после чего ограничения в использовании электроэнергией в стране уйдет в историю.

Ежегодно в Таджикистане в начале октября вводились ограничения на использование электроэнергии населением.

Вся населенные пункты страны, за исключением столицы и областных центров, в сутки получали по 4–5 часов электроэнергии.

Ограничения отменялись в марте или апреле, когда в водохранилище Нурекской ГЭС – главного поставщика электроэнергии в Таджикистане – начинал поступать достаточный объем воды для работы агрегатов.

Но 5 января нынешнего года власти неожиданно отменили лимит и заявили, что этого удалось достичь в силу рационального использования энергических мощностей, в частности полного ввода в эксплуатацию Душанбинской ТЭЦ-2.

Авария на «Талко»

Но позже стало известно еще об одной немаловажной причине.

Осенью прошлого года в Таджикистане произошло аварийное отключение электричества по всей стране.

Энергетикам удалось в течение порядка 10 часов восстановить энергоснабжение, но этого времени оказалось достаточно, чтобы почти все 230 электролизных ванн алюминиевой компании «Талко» (Таджикская алюминиевая компания), главного индустриального предприятия страны, вышли из строя.

В результате главный потребитель электроэнергии в Таджикистане в силу непригодности ванн для алюминиевого сплава перестал потреблять электричество, и власти пошли навстречу жителям, раньше срока отменив лимитированное его использование в сельской местности.