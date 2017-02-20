Таджикистан в снежном плену

Лавины продолжают обрушиваться в горных районах Таджикистана: в минувшие выходные под снежным завалом на трассе Душанбе – Худжанд погибли как минимум пятеро.

Под обрушившуюся 18 февраля лавину на трассе Душанбе – Худжанд попали семеро сотрудников автодорожной обслуживающей компании IRS: трое погибли, четверых удалось спасти.

Под снежным завалом оказались еще два человека, о судьбе которых пока ничего неизвестно.

Во избежание новых жертв компания IRS разместила автотранспорт в туннель Истиклол, расположенный на 80-м км участке дороги, где в настоящее время непогоду пережидают 28 грузовых и 14 легковых машин.

Как сообщают в обслуживающей компании, все водители, застигнутые в пути непогодой, обеспечены достаточным запасом продовольствия.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана, чьи сотрудники в эти дни круглосуточно работают на опасных зонах, за январь–февраль этого года на трассе Душанбе – Худжанд сошло 60 лавин. В целом в стране губительная снежная масса сходила 250 раз.

Сложной остается ситуация и в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), где высота снега достигает до 2–2,5 метра. Дорога в направлении области перекрыта.

Чрезвычайное положение объявлено в Ванджском районе области, где снег не перестает идти уже вторую неделю. Техники для очистки снега катастрофически не хватает. Люди руками и лопатами очищают главную дорогу области.

Как сообщает информагентство «Авеста», жители большинства кишлаков Ванджского района, расположенных в зоне риска, эвакуированы в безопасные места.

В настоящее время район полностью обесточен, так как линии электропередачи были повреждены снежной стихией. У населения заканчиваются запасы еды, а резервов продовольствия в районе нет. Также жители не имеют доступа к медицинской помощи.

Город Хорог – административный центр ГБАО – также находится в снежной блокаде, из-за чего в целях безопасности с 14 февраля было перекрыто автомобильное сообщение со столицей Душанбе.

Уровень снега здесь также достигает двух метров. Во многих домах обвалились крыши. Жертв нет. Около 650 жителей города эвакуированы из своих домов в безопасные места. Люди общими усилиями очищают от снега дома и дороги.

После закрытия движения на автотрассы Душанбе – Хорог в городе подорожали продукты питания. По словам жителей, цены на продукты повысились в разы. Это происходит, несмотря на то что председатель области дал поручение соответствующим структурам контролировать цены на рынках и не допускать их повышения.

Сегодня в Таджикистане погода солнечная, и люди надеются, что опасность от снежной стихии останется позади.