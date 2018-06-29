Таджикистанец повесился, узнав сумму штрафа за нарушение ПДД

Житель Согдийской области (север Таджикистана) повесился, не сумев заплатить штраф в размере 1300 долларов за езду без документов.

Олимходжа Мухаммадиев подрабатывал частным извозом на автомобиле сына, уехавшего на заработки в Россию. Весной нынешнего года таксиста лишили водительских прав, но он продолжал работать уже без документов.

В прокуратуре Согдийской области рассказали Ц-1, что 8 июня сотрудники ГАИ остановили Мухаммадиева, после чего его автомобиль отправили на штрафстоянку, а на него наложили штраф в размере 12,5 тысячи сомони (1300 долларов).

На следующий день мужчина повесился.

В 2017 году в Таджикистане по инициативе президента были многократно увеличены штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В частности, за езду без водительских прав надо заплатить 12,5 тысячи сомони при прежних 150-ти.