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    Таджикистанец повесился, узнав сумму штрафа за нарушение ПДД

    Житель Согдийской области (север Таджикистана) повесился, не сумев заплатить штраф в размере 1300 долларов за езду без документов.

    Такси за три сомони в Душанбе; фото: ozodi.org
    Такси за три сомони в Душанбе; фото: ozodi.org

    Олимходжа Мухаммадиев подрабатывал частным извозом на автомобиле сына, уехавшего на заработки в Россию. Весной нынешнего года таксиста лишили водительских прав, но он продолжал работать уже без документов.

    В прокуратуре Согдийской области рассказали Ц-1, что 8 июня сотрудники ГАИ остановили Мухаммадиева, после чего его автомобиль отправили на штрафстоянку, а на него наложили штраф в размере 12,5 тысячи сомони (1300 долларов).

    На следующий день мужчина повесился.

    В 2017 году в Таджикистане по инициативе президента были многократно увеличены штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В частности, за езду без водительских прав надо заплатить 12,5 тысячи сомони при прежних 150-ти. 

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Происшествия, Таджикистан
    Теги: бедность безработица Таджикистан штрафы ПДД
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