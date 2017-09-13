Таджикско-китайский роман: чем всё закончится?

Китай за последние 10 лет превратился в главного финансового донора Таджикистана – на эту страну приходится 52% внешнего долга Душанбе, очевидно, думающего: бери, пока дают…

По данным Министерства финансов Таджикистана, на начало второго полугодия 2017 года общий размер внешнего долга Таджикистана перевалил за 2,3 млрд долларов. Задолженность перед Китаем составила больше половины этой суммы – более 1,2 млрд долларов.

Худойберди Холикназар, директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, считает, что переживать не за что.

В 2013 году между Таджикистаном и Китаем было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве, рассказывает он, и китайские власти сразу же начали инвестировать в развитие всех отраслей дружественной страны.

«Часть кредитов, полученных в начале 2000-х годов, уже возвращена. Китай заинтересован в стабильном Таджикистане. Не согласен я с мнением западных экспертов об угрозе инвестиций КНР. Это всего лишь западные мнения, основанные на конкурентной борьбе», – говорит Холикназар.

За 25 лет сотрудничества, по мнению главного стратега Таджикистана, Китай доказал, что он в сравнении с другими странами реально является стратегическим партнером и выполняет все свои обязательства в этой связи.

Инвестор № 1

Китай в настоящее время также находится на первом месте по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций.

Вторая экономика мира в прошлом году по этому показателю обошла Россию, которая с начала обретения Таджикистаном независимости являлась его главным инвестором.

Общий объем китайских прямых инвестиций в 2016 году перевалил за 1 млрд долларов.

Сумма же предоставленных Поднебесной грантовых средств на реализацию проектов в Таджикистане неизвестна. Но только в прошлом году Китай безвозмездно построил в Душанбе Дом офицеров за 19 млн долларов.

На очереди – парламентский и правительственный комплексы…

Таджикские чиновники успокаивают скептиков и рекомендуют воспринимать этого всего лишь как жест доброй воли со стороны дружественного Китая.

Глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода говорит: «Это грантовые средства. Сказали: стройте, мы вам предоставим деньги. Ну и слава Богу, что дают нам деньги на безвозмездной основе».

Ахмадзода видит только плюсы в финансовых вливаниях из Китая. Он указывает, что граждане Таджикистана получат работу: правительственный и парламентский комплексы будут строить китайские компании, но 80% рабочих составят таджики.

«Это же хорошо. Наша столица будет благоустроена. Сегодня нам дают, и мы должны это использовать с радостью», – добавляет он.

«Бесплатный сыр только…»

Другие таджикские эксперты делятся мнением, что Китай, как и любая страна мира, не может просто так предоставлять льготные кредиты.

КНР стремится упрочить свои позиции в противоборстве за доминирование в регионе Центральной Азии с другими крупными державами.

На примере Таджикистана можно наблюдать, что практически все богатые золотоносные месторождения республики разрабатываются китайскими компаниями.

Китайские фермеры получают земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Китайским компаниям разрешается размещать на территории республики вредоносные предприятия (цементные заводы), которые КНР из-за резкого ухудшения экологии планирует полностью вывести за свои переделы…

Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов также уверен, что Поднебесная хочет укрепить свое присутствие в Таджикистане и других центральноазиатских государствах как ведущая страна в регионе.

«При этом Китай подходит к достижению своих целей дифференцированно, учитывая специфику каждой из этих стран, прежде всего с учетом реальных социально-экономических и военно-политических проблем», – говорит Хакимов.

Часть территории уже отдали…

Китаю, отмечают политологи, уже была передана часть таджикской территории, хотя в официальных структурах Таджикистана до сих пор говорят, что данный участок являлся спорным, то есть ничейной.

В 2011 году Таджикистан передал Китаю 3% спорных территорий на Восточном Памире, потеряв около тысячи квадратных километров приграничной территории.

Принятое решение глава МИД страны Хамрохон Зарифи назвал «победой таджикской дипломатии». Он напомнил, что территориальный спор между царской Россией, затем СССР, и суверенным Таджикистаном с Китаем продолжался со второй половины XIX века.

«Спорные территории охватывали около 28,5 тысячи квадратных километров нынешнего Таджикистана, что составляет почти 20% территории нашей страны. После подписания протокола из этих спорных земельКитаю отходит около 3%, или около 1 тысячи квадратных километров, и я считаю, что подписание этого протокола является большой победой таджикской дипломатии», – заявил Зарифи.

Между тем тогда же лидер уже признанной террористической и экстремистской Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири раскритиковал документ, отметив, что его ратификация противоречит Конституции страны.

«После ратификации данного протокола около 1 тысячи квадратных километров территории Таджикистана перейдет под юрисдикцию Китая, и это поражение таджикской дипломатии», – заявил он.

Теперь же в СМИ просачиваются заявления китайских историков о том, что большая часть территории Таджикистана, в том числе и родина президента Рахмона – Дангаринский район, некогда являлась китайской территорией.

Новые проекты и заимствования

Тем временем, по данным главы Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Каххорзода Файзиддина Саттора, в первом полугодии 2017 года правительством Таджикистана было одобрено два проекта с Китаем: инвестиционное соглашение по золоторудному месторождению ООО «Пакрут» на 180 млн долларов и ООО «КМ Муосир» по строительству предприятия по выпуску взрывчатых веществ в Дангаре на 20 млн долларов.

Заведующий отделом Института экономики и демографии Академии наук РТ, доктор экономических наук Ходжимухаммад Умаров все же призывает признать, что Китай оказывает помощь в развитии инфраструктуры и в экономическом развитии Таджикистана в целом.

Реализация проектов Китая способствует улучшению жизни людей.

Например, были построены дороги. Автомагистраль Душанбе – Куляб – Калай-Хумб – Хорог – Мургаб – Кульма – Кашгар связала основные таджикские города с коммуникационной системой Северо-Западного Китая.

Дорога Душанбе – Джиргаталь – Сары-Таш укрепила торговые отношения с Кыргызстаном. Линия электропередачи ЛЭП-500 соединила юг и север страны, строительство Душанбинской ТЭЦ решило вопрос с энергообеспечением столицы и окрестностей, рассказывает он.

С Китаем нужна стратегия

В то же время, по его словам, в таджикском обществе поднят вопрос об эффективности устойчивого развития страны и экологии, а также людей беспокоит проблема экономической зависимости Таджикистана от Китая.

«У Таджикистана образовался перед Китаем огромный долг, при этом у республики нет опыта эффективного управления им, а это чревато долговым кризисом. Я думаю, что с Китаем нужно на этом остановиться и диверсифицировать наши экономические отношения с другими странами», – сказал Умаров.

Ученый считает, что Таджикистан мог бы изменить направление экономического сотрудничества с Китаем, в частности перейти от поставок китайских товаров народного потребления к оказанию содействия в строительстве, реконструкции, модернизации тех таджикских предприятий, которые выпускают товары народного потребления еще с советских времен.

По его мнению, правительство республики вынуждено обращаться к займам,так как в течение многих лет не может создать благоприятную инвестиционную среду.

Долговая яма

Тем не менее все таджикистанские эксперты видят, что страна затягивается в долговую яму, которая затем приведет к глобальной зависимости республики от Пекина.

А учитывая то обстоятельство, что у Душанбе нет денег, да и их появление в больших объемах не предвидится, то расплачиваться, очевидно, придется допуском китайской стороны к сырьевым ресурсам, передачей контрольных пакетов акций стратегических предприятий или уступкой под контроль Китая отдельных транспортных маршрутов и даже территорий Таджикистана.