«Талко» в Таджикистане снижает темпы производства

Алюминий дорожает на мировом рынке, а знаменитый завод в Таджикистане «Талко» снижает темпы производства, выполнив за полугодие 2017 года лишь 32% плана.

За первые шесть месяцев текущего года флагман таджикской промышленности – «Талко» (Таджикская алюминиевая компания) выпустила порядка 50 тысяч тонн алюминия, хотя намеревалась за год дать 170 тонн экспортного металла.

Власти страны все же надеются, что до конца года алюминиевый завод сможет наверстать упущенное и обеспечить валютные поступления в казну.

Свое сырье для «Талко»

Тем временем 16 августа началась отгрузка первой партии местного сырья для нужд «Талко» из трех построенных в Яванском районе заводов по выпуску сульфидной кислоты, фторидного алюминия и криолита.

Шавкат Махмудов, директор данных предприятий, сообщил, что комбинаты способны в год производить 18 тысяч тонн криолита, и этого объема достаточно для нужд «Талко».

«Сейчас мы способны производить18 тысяч тонн фторида алюминия, а после установки дополнительного оборудования этот показатель достигнет 25 тысяч тонн. «Талко» необходимо 15 тысяч тонн, а остальную продукцию мы реализуем компании «Русал», – сказал Махмудов.

По его данным, строительство этих предприятий обошлось в 126 млн долларов. 88,5 млн – это государственные кредиты Китая, а 40 млн – вклад Таджикистана.

Тем временем, согласно данным Ливерпульской биржи металлов, котировки алюминия поднялись до 2050 долларов за тонну, хотя еще на прошлой неделе цена за тонну крылатого металла была в районе 1900 долларов.

Эксперты связывают повышение цен на алюминий с сокращением его складских запасов и остановкой нескольких алюминиевых предприятий в Китае и России. В «Талко» надеются, что впредь цены на производимую ими продукцию станут стабильными.

Еще бы глинозем…

Для полного перехода на отечественное сырье «Талко» необходимо найти пути производства глинозема внутри Таджикистана.

Сейчас ежегодно порядка 200 тысяч тонн глинозема для «Талко» закупается за рубежом. Но компания не теряет надежды на добычу глинозема на Памире и его обработку внутри Таджикистана.

По данным таджикских геологов, в местечке Курговад Дарвазского района обнаружено месторождение, в составе которого можно добыть и глинозем. Но добыча этого сырья для «Талко» обойдется очень дорого.

Таджикские производители алюминия надеются с реализацией этого амбициозного проекта завершить создание промышленно-технологического парка в Таджикистане.

Сейчас же «Талко» работает по системе толлинга и возвращаетпоставщикам деньги за полученный глинозем переработанным сырьем в виде алюминия.

Офшоры и семья президента

Главным партнером «Талко» является офшорная компания Talco Management Limited, чьи владельцы общественности не известны.

Но, по данным Министерства финансов Таджикистана, эта офшорная компания выплачивает «Талко» за глинозем, переработанный в алюминий, 500 долларов за тонну.

Компания «Талко» была построена в городе Турсунзаде 1970 году во времена СССР и тогда называлась ТадАЗ (Таджикский алюминиевый завод).

В настоящее время «Талко», хотя и все еще является государственным предприятием, но контролируется финансовыми кругами, близкими к семье президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Периодически деятельность «Талко» вызывает споры в таджикском обществе. Это связано с использованием большого объема электроэнергии для производства алюминия.

В осенне-зимний период в Таджикистане вводится лимитированная подача электроэнергии населению, и жители получают свет только по три часа утром и вечером. При этом «Талко» работает в три смены.

«Блэкаут» против «Талко»?

В октябре 2016-го в Таджикистане произошел «блэкаут», когда по всей стране на несколько часов погас свет.

На следующий день власти сообщили, что произошел сбой в компьютерной системе, и все агрегаты Нурекской ГЭС, основного производителя электричества, остановились. Для их запуска понадобилось несколько часов.

Как сообщил на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода, такой остановки подачи электричества хватило, чтобы почти все 200 электролизных ванн «Талко», где плавится алюминий, вышли из строя, а для их восстановления понадобились время и деньги.

Министр считает, что по этой причине «Талко» не смогла достичь намеченных показателей в первом полугодии 2017 года.

В приватной беседе эксперты не исключили элемент умышленного вывода из строя компьютерной системы энергосектора Таджикистана.

Некоторые из них считают, что остановка деятельности «Талко» зимой нынешнего года и стала причиной отмены лимита на электричество в середине января, хотя ежегодно это происходило только в апреле, после того как объем русла реки Вахш в районе Нурекской ГЭС достигал отметки, необходимой для бесперебойной подачи электроэнергии населению.

В настоящее время правительство выделило преференции на стоимость электроэнергии для нужд «Талко».

Сейчас производители алюминия получают электричество по цене 7,2 дирама за один киловатт летом и 11,8 дирама – в зимний период. Население же платит за каждый киловатт электроэнергии 14,65 дирама.