В РТ установят памятник и дадут плов в память о погибших велотуристах

25 августа в таджикской Дангаре пройдет веломарафон в память о погибших иностранных туристах, а затем будет установлена скульптура в форме велосипеда.

Организатором акции «Таджикистанцы с вами» выступила компания «Рахш Такси». Сбор и регистрация участников веломарафона состоятся в семь утра на автобазе «Талко Персия», где расположен офис перевозчика.

Организаторы планируют угостить участников акции пловом и сладостями. Позже в этот день в Дангаре будет установлена скульптура в форме велосипеда в память о погибших туристах, пишет Asia-Plus.

29 июля на группу иностранных велотуристов в Дангаринском районе Хатлонской области был совершен намеренный наезд на автомобиле. Сбив велосипедистов, злоумышленники напали на них с ножом и огнестрельным оружием. Жертвами атаки, которую позже назовут терактом, стали двое американцев, один голландец и подданный Швейцарии. Еще двое туристов получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Первоначально в Душанбе пытались связать атаку на велосипедистов с запрещенной в стране «Партией исламского возрождения Таджикистана».