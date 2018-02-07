В Таджикистане определили подходящую одежду для мужчин и женщин

Министерство культуры Таджикистана подготовило настоятельные рекомендации, какую одежду выбирать мужчинам и женщинам страны.

Министр культуры Таджикистана Шамсуддин Орумбекзода, выступая сегодня перед прессой в Душанбе, отметил: рад, что не видит по сравнению с прежними встречами среди журналисток женщин в сатрах (женский религиозный головной убор). «И это хорошо», – оценил он.

Затем министр сообщил, что на днях были подготовлены рекомендации по выбору и ношению одежды, которые будут распространены среди населения республики.

«Наши рекомендации подготовлены с учетом национальных особенностей таджикской одежды, а также с учетом опыта зарубежных стран», – отметил Орумбекзода, но не уточнил, опыт каких именно стран был использован при разработке данных рекомендаций.

Кампания по пропаганде ношения национальной одежды женщинами в Таджикистане продолжается уже второй год. Начиналось она с запрета на ношение исламской атрибутики, но позже переросла в идею пропаганды исключительно национальной одежды для мужчин и женщин.

В связи с этим власти даже поручили Таможенному комитету РТ ввести запрет на ввоз женской религиозной одежды. Также власти строго начали следить за ввозом религиозной литературы.

Шамсуддин Орумбекзода считает, что сейчас на рынках Таджикистана огромный выбор одежды, и «каждая женщина с учетом подготовленных рекомендаций может выбрать для себя удобную одежду».

К примеру, по словам министра, на праздновании Навруза женщины должны быть одеты в национальные платья из атласа и чаканы.

Далее он отметил, что женщинам в исламской одежде запрещается посещать учебные заведения или любые государственные учреждения, в том числе и медицинские.

Министр считает, что «разработка таких рекомендаций имеет целью не только пропаганду национальной культуры, но также и поддержку отечественной промышленности».

На вопрос о том, коснутся ли эти рекомендации ношения одежды мужчинами, Орумбекзода отметил: «Да, впредь и мужчинам придется пересмотреть свой гардероб».

«В последнее время часто происходит такое, что даже на собрание в здание нашего министерства люди приходят в спортивной одежде. Так не должно быть. Мы четко определили, куда можно ходить в спортивной одежде, а куда – в официальной форме.

Теперь при посещении государственных учреждений наличие рубашки, костюма и галстука является обязательным», – заявил министр культуры Таджикистана.

Между тем в последние годы международные правозащитные организации постоянно критикуют власти Таджикистана за вмешательство в личную жизнь граждан и ограничение их свобод.

В частности, это касается запретов на ношение исламской одежды и бороды мужчинами в стране, где более 95% населения исповедуют ислам. Власти в ответ заявляют, что такие меры необходимы для предотвращения религиозного фанатизма в обществе.