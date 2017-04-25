В Таджикистане взялись за коррупцию?

Арест следователя Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Фируза Холмурозода может быть свидетельством начала войны со взяточничеством, считают наблюдатели в стране.

На прошлой неделе СМИ Таджикистана сообщили об аресте Фируза Холмуродзода, начальника следственного управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

По данным информированного источника, Холмуродзода был арестован сотрудниками Министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности по обвинению в получение крупной взятки. Сумма вознаграждения, по неподтвержденной информации, составила 1 млн долларов США.

По официальной информации, полученной радио «Озоди», Холмуродзода обвиняется по статьям 247 «Мошенничество» и 391 УК РТ – «Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти». В настоящее время он находится под арестом в СИЗО города Душанбе.

В республике Холмуродзода стал известен в связи с возбуждением дела против крупного предпринимателя, бывшего министра промышленности и руководителя партии «Новый Таджикистан» Зайда Саидова, приговоренного в декабре 2015 года к 26 годам лишения свободы по целому ряду серьезных обвинений, в том числе за совращение несовершеннолетнего лица.

Возвращаясь к аресту Холмуродзода, некоторые наблюдатели в Таджикистане усматривают в этом желание президента страны Эмомали Рахмона урезонить коррупцию.

На прошлой неделе к 18 годам был приговорен глава управления капитального строительства Душанбе Саидашраф Анваров, которого признали виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство, и даче взятки в размере 1,1 млн долларов сотруднику антикоррупционного ведомства.

Кроме того, в настоящее время идет проверка деятельности Душанбинской мэрии на предмет использования бюджетных средств в период правления Махмадсаида Убайдуллаева, снятого с должности градоначальника в январе этого года, но сохраняющего пост председателя верхней палаты парламента Таджикистана.

На должность мэра Душанбе был назначен сын президента – Рустами Эмомали, которому было поручено отцом всерьез взяться за борьбу с коррупцией.

По словам некоторых работников госструктур, на самом деле чиновники стали более осторожными в вопросах получения вознаграждений и подарков.

«Если ловят таких людей, то, значит, всерьез взялись за коррупцию. Сейчас уже мало кто стремится стать чиновником: нет гарантии, что завтра тебя не привлекут», – поделился мнением с Ц-1 один из таджикских чиновников.