Военная слабость Таджикистана и весенняя активизация «Талибана»

На фоне ухудшения военного рейтинга Таджикистана в десятки километрах от таджикско-афганской границы талибы захватывают один уезд за другим.

Согласно опубликованному рейтингу Global Firepower index, уровень военной мощи Таджикистана в 2017 году снизился на 31 позицию: в прошлом году страна занимала 81-е место из 127 стран, а в этом году ей досталась 112-я строка в списке.

К слову, среди других стран Центральной Азии наиболее почетное место занял Узбекистан, у которого 48-я строка рейтинга, за ним разместился Казахстан – 53-е место, затем идут Туркменистан – 84-е, Кыргызстан – 109-е место.

Данный рейтинг формируется из 50 факторов, среди которых наибольшее внимание уделяется количеству и разнообразию оружия. Также во внимание принимаются географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы, местная промышленность, а также численность пригодного для военной службы населения.

При составлении рейтинга не учитываются такие факторы, как ядерный потенциал государства, уровень политического и военного руководства и выход к морю.

Деградация войск

Тяжелое экономическое положение Таджикистана не может способствовать наращиванию ее военного потенциала, а наоборот, служит основой полной деградацией этой сферы.

По словам некоторых военных экспертов, таджикская армия считалась самой боеспособной в регионе, поскольку имела богатый опыт после завершения гражданской войны (1992–1997 гг.) и присоединения военных подразделений оппозиции к правительству.

Негативным моментом считалось то, что одна часть военнослужащих была подвержена радикальным исламским настроениям, а другая – в силу отсутствия дисциплины очень сложно контролировалась.

В результате по прошествии некоторого времени многие военнослужащие были демобилизованы, некоторые вышли на пенсию, а кто-то по сей день служит в рядах Вооруженных сил Таджикистана.

Наиболее одиозные военные командиры были по тем или иным причинам ликвидированы.

А в итоге политическому руководству страны не удалось в полной мере использовать потенциал армии и создать дисциплинированное войско, которое бы передавало свой опыт новым поколениям военнослужащих.

Понимание уязвимости

В среде таджикского руководства есть понимание того, что текущее состояние армии страны, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Примечательно, что в ходе прошедшего в феврале заседания Совета безопасности Таджикистана президент страны Эмомали Рахмон сделал акцент на повышении боеготовности частей и подразделений, а также улучшении их материально-технического обеспечения. По его мнению, в республике необходимо укрепить военную дисциплину и повысить чувство патриотизма и ответственности.

Нависшая угроза

Тем временем с наступлением весны в сопредельном Афганистане талибы традиционно начинают активные военные действия на севере страны.

О старте данного наступления 28 апреля заявил представитель исламистской группировки «Талибан» Забиулла Муджахид.

Боевики назвали наступление «Операция «Мансури» – в честь лидера талибов Ахтара Мансура, который погиб в прошлом году от авиаудара американского беспилотника.

В этот же день сайт «Афганистан сегодня» сообщил, что под контроль группировки «Талибан» перешел уезд Зебак в провинции Бадахшан, граничащий с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана.

Издание, ссылаясь на командующего полицейскими силами Зебака Султан Мухаммад Яфтали, также сообщило, что силы безопасности уезда отступили из Зебака и ушли в направлении Ишкашима.

До этого наступления в руках талибов уже находились два бадахшанских уезда – Ямган и Вардудж, сообщает также афганское агентство «Салам Ватандар».

Стоит отметить, что большинство населения указанных уездов исповедуют исмаилитскую ветвь шиитского толка ислама. И в случае установления полного контроля над данными территориями со стороны «Талибана» этим группам грозит наибольшая опасность.

Надежды на 201-ю РВБ

Несмотря на то что в «Талибане» неоднократно заявляли, что не собираются проникать в сопредельные государства Центральной Азии, хаотизация на границах с этими государствами чревата определенными негативными последствиями, к которым можно отнести и проблемы с беженцами, проникновение радикальных элементов, и многое другое.

Тем более в самой Республике Таджикистан уже существует пласт латентных радикальных групп, готовых выразить солидарность со своими единоверцами при удобном стечении обстоятельств.

В этих условиях единственной опорой для руководства Таджикистана является 201-я военная база России.

Стороны практически ежегодно проводят учения на таджикско-афганской границе и неоднократно заявляли о готовности защитить данный участок.

Кроме того, в ходе последнего визита Владимира Путина в Таджикистан в конце февраля была достигнута договоренность, согласно которой контингент данной военной базы при необходимости может взять на себя охрану таджикско-афганской границы.