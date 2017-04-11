«Азиада-2017» в Ашхабаде пройдет под песню Бердымухамедова (видео)

Президент Туркменистана опять победил – на этот раз в конкурсе песен, претендующих на гимн «Азиады-2017».

Гимн для V Азиатских игр, которые летом пройдут в столице Туркменистана, выбрали в воскресенье, 9 апреля на совещании оргкомитета по итогам объявленного ранее конкурса песен.

Идея проведения конкурса, как пишет Гундодар, принадлежит президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Сам придумал конкурс, сам выиграл

Он же неожиданно появился на сцене во время концерта 7 апреля в Национальной турзоне «Аваза», где участники конкурса представили несколько новых песен, претендующих на гимн главного события года в Туркменистане.

Бердымухамедов спел свою песню «Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!» — и, разумеется, победил единогласным решением судей.

Песня, кстати, не нова, она впервые была исполнена в ноябре 2015-го в городе Мары и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как «исполненная вместе на одном дыхании» четырьмя тысячами участников торжества в честь открытия местного культурного объекта.

Президент Туркменистана уже не впервые неожиданно заявляется как участник соревнований, на которых потом обязательно побеждает.

В сентябре 2013 года на автогонке в честь открытия Центра автоспорта Туркменистана Бердымухамедов стал победителем, сев за руль гоночного автомобиля Alfa Romeo.

В апреле того же года президент сорвал куш в 11 млн долларов, победив в скачках. Бердымухамедов первым пересек финишную черту на ахалтекинском скакуне Беркараре, но не удержался в седле.

Победитель в стране – только один

Возможно, туркменский лидер, которого называют Аркадагом (отец нации), болезненно относится к тому, что кто-то становится победителем в его присутствии, пусть даже в песенном конкурсе.

Понятно, что, если президент, которого включали в топ-5 диктаторов мира, хочет участвовать в состязании в своей стране, он «обречен» на победу. Жокеи придержат своих коней, гонщики нажмут на тормоз, а поэты-песенники подпоют «на одном дыхании».