Внук Бердымухамедова вместе с дедом сочиняет стихи и пишет музыку

В первый день отпуска президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком Керимгулы покатался на велосипеде, сочинил стихи и написал музыку.

Ранее Бердымухамедов-старший объявил о своем отпуске с 9 по 23 июля. В первый же день в компании внука Керимгулы, который заменил своего отца Сердара, путешествующего по Европе, президент Туркменистана отправился в туристическую зону «Аваза».

Бердымухамедовы покатались на велосипедах, а затем отправились в тренажерный зал. Позже они поочередно читали друг другу стихи: президент – на туркменском, а его внук – на английском языке, а также сочинили под них музыку, пишут «Хроники Туркменистана».