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    • Туркменистан

    Внук Бердымухамедова вместе с дедом сочиняет стихи и пишет музыку

    В первый день отпуска президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком Керимгулы покатался на велосипеде, сочинил стихи и написал музыку.

    Ранее Бердымухамедов-старший объявил о своем отпуске с 9 по 23 июля. В первый же день в компании внука Керимгулы, который заменил своего отца Сердара, путешествующего по Европе, президент Туркменистана отправился в туристическую зону «Аваза».

    Бердымухамедовы покатались на велосипедах, а затем отправились в тренажерный зал. Позже они поочередно читали друг другу стихи: президент – на туркменском, а его внук – на английском языке, а также сочинили под них музыку, пишут «Хроники Туркменистана».

    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Семья, Туркменистан
    Теги: Гурбангулы Бердымухамедов Керимгулы Туркменистан
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