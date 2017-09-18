Открытие Азиады в Ашхабаде, или Шоу в честь Аркадага

В Туркменистане стартовали V Азиатские игры, их открытие сопровождалось шоу олимпийского уровня и песней о президенте Гурбангулы Бердымухамедове.

В столице Туркменистана Ашхабаде накануне состоялось торжественное открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Шоу итальянских постановщиков «Дух Туркменистана» и песня «Яшасын Аркадаг» в честь президента страны Гурбангулы Бердымухамедова дали старт Играм.

Шоу олимпийского уровня

На открытии Азиады зрители увидели высококлассное шоу с массовыми сценами, эпическими сражениями, знаменитыми ахалтекинскими лошадьми и танцем газовщиков.

Посреди стадиона возвышалась полусфера-экран, на которой разворачивалась история Туркменистана, начиная от древнего царства Маргуш.

Чаще всего на громадном полотне мелькал Огузхан – легендарный предок туркмен. Его именем названы улица в Ашхабаде, хоккейная команда и даже президентская резиденция.

Постановщики хорошо передали историю Туркменистана: перед зрителями открывались картины весеннего цветения маков, орнаменты знаменитых ковров, танцы девушек в национальных костюмах и впечатляющее шоу с огнем итальянских гимнастов.

За открытием Игр наблюдали приглашенные высокие гости: президенты Афганистана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Аркадаг – в каждом куплете

Во время открытия Игр во всей красе были показаны и достижения нынешнего президента Бердымухамедова. О них и счастливой жизни при Аркадаге (титул туркменского президента) пели туркменские певцы.

Финальная точка шоу – красочный салют и зажжение огня Азиады. Факел на стадион вывез всадник на ахалтекинском коне из конюшни президента. А в Ашхабад огонь Азиады доставили прямиком из крупнейшего газового месторождения «Галкыныш».

Дорогое удовольствие

Церемония старта Игр получилась зрелищной и впечатляющей – к постановке привлекли известную итальянскую компанию Balich Worldwide Shows, которая ставила церемонии закрытия Олимпиады в Сочи и открытие Олимпийских игр в Рио.

Итальянцы уже работали в Ашхабаде: продюсировали церемонию празднования 20-летия независимости Туркменистана в 2011 году.

Глава одноименной компании Марко Балич 16 сентября сказал, что шоу в Ашхабаде сложнее церемонии на Олимпиаде-2016 в Рио.

По его словам, в постановке были задействованы около восьми тысяч исполнителей, двести музыкантов, пять тысяч волонтеров. Дизайнеры изготовили семь тысяч костюмов, создав в Ашхабаде целую индустрию пошива исторических нарядов.

Балич гордится своей работой и считает, что «церемония открытия – это то, что хранится в памяти страны на протяжении десятилетий».

Красочная церемония оказалась недешевым удовольствием. По информации сайта «Гундогар», постановка открытия и закрытия Азиатских игр, а также услуги Balich Worldwide Shows обошлись организаторам в сумму от 100 до 120 млн долларов.

Для сравнения: Казахстан в 2011 году заплатил за церемонию открытия VII зимних Азиатских игр в Астане 35 млн долларов.

Запреты Азиады

Накануне старта соревнований, на которые прибыло около четырех тысяч спортсменов, посольства Туркменистана перестали выдавать визы, сухопутные пограничные пункты закрыли, а жителям областей запретили въезд в столицу.

Жители Ашхабада существуют в осадном положении: периметр вокруг Олимпийского городка перекрыли, а в городе ввели комендантский час: ашхабадцам не разрешают гулять по улицам и паркам после восьми вечера. Остановилась и деловая жизнь – офисы в центре города не работают до окончания Игр.

Впрочем, жители близлежащих районов «Мир-1» и «Мир-2» радуются, что их не выселили, как планировалось еще весной.

«От этой идеи то ли после публикаций в СМИ, то ли из-за того, что уезжать людям было некуда, в итоге отказались, но жильцам запретили показываться на улице со стороны городка», – сообщает сайт «Хроника Туркменистана».

Жалуются на неудобства и спортсмены. Они предупреждают друзей, что редко могут рассказать новости о себе в соцсетях из-за запрета последних на территории Туркменистана.

Так, баскетболистка с островов Кука Терай Сэдлер в Твиттере даже призывала правительство Туркменистана открыть доступ к социальным сетям на две недели проведения Игр. Правда, просьбу спортсменки не удовлетворили.