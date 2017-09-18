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    • Туркменистан

    Открытие Азиады в Ашхабаде, или Шоу в честь Аркадага

    В Туркменистане стартовали V Азиатские игры, их открытие сопровождалось шоу олимпийского уровня и песней о президенте Гурбангулы Бердымухамедове.

    Открытие V Азиатских игр в Ашхабаде; фото: turkmenistan.gov.tm
    Открытие V Азиатских игр в Ашхабаде; фото: turkmenistan.gov.tm

    В столице Туркменистана Ашхабаде накануне состоялось торжественное открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

    Шоу итальянских постановщиков «Дух Туркменистана» и песня «Яшасын Аркадаг» в честь президента страны Гурбангулы Бердымухамедова дали старт Играм.

    Шоу олимпийского уровня

    На открытии Азиады зрители увидели высококлассное шоу с массовыми сценами, эпическими сражениями, знаменитыми ахалтекинскими лошадьми и танцем газовщиков.

    Посреди стадиона возвышалась полусфера-экран, на которой разворачивалась история Туркменистана, начиная от древнего царства Маргуш.

    Чаще всего на громадном полотне мелькал Огузхан – легендарный предок туркмен. Его именем названы улица в Ашхабаде, хоккейная команда и даже президентская резиденция.

    Открытие V Азиатских игр в Ашхабаде; turkmenistan.gov.tm
    Открытие V Азиатских игр в Ашхабаде; turkmenistan.gov.tm

    Постановщики хорошо передали историю Туркменистана: перед зрителями открывались картины весеннего цветения маков, орнаменты знаменитых ковров, танцы девушек в национальных костюмах и впечатляющее шоу с огнем итальянских гимнастов.

    За открытием Игр наблюдали приглашенные высокие гости: президенты Афганистана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

    Высокие гости V Азиатских игр в Ашхабаде; фото: turkmenistan.gov.tm
    Высокие гости V Азиатских игр в Ашхабаде; фото: turkmenistan.gov.tm

    Аркадаг – в каждом куплете

    Во время открытия Игр во всей красе были показаны и достижения нынешнего президента Бердымухамедова. О них и счастливой жизни при Аркадаге (титул туркменского президента) пели туркменские певцы.

    Финальная точка шоу – красочный салют и зажжение огня Азиады. Факел на стадион вывез всадник на ахалтекинском коне из конюшни президента. А в Ашхабад огонь Азиады доставили прямиком из крупнейшего газового месторождения «Галкыныш».

    Дорогое удовольствие

    Церемония старта Игр получилась зрелищной и впечатляющей – к постановке привлекли известную итальянскую компанию Balich Worldwide Shows, которая ставила церемонии закрытия Олимпиады в Сочи и открытие Олимпийских игр в Рио.

    Фото: turkmenistan.gov.tm
    Фото: turkmenistan.gov.tm

    Итальянцы уже работали в Ашхабаде: продюсировали церемонию празднования 20-летия независимости Туркменистана в 2011 году.

    Глава одноименной компании Марко Балич 16 сентября сказал, что шоу в Ашхабаде сложнее церемонии на Олимпиаде-2016 в Рио.

    По его словам, в постановке были задействованы около восьми тысяч исполнителей, двести музыкантов, пять тысяч волонтеров. Дизайнеры изготовили семь тысяч костюмов, создав в Ашхабаде целую индустрию пошива исторических нарядов.

    Балич гордится своей работой и считает, что «церемония открытия – это то, что хранится в памяти страны на протяжении десятилетий».

    Фото: turkmenistan.gov.tm
    Фото: turkmenistan.gov.tm

    Красочная церемония оказалась недешевым удовольствием. По информации сайта «Гундогар», постановка открытия и закрытия Азиатских игр, а также услуги Balich Worldwide Shows обошлись организаторам в сумму от 100 до 120 млн долларов.

    Для сравнения: Казахстан в 2011 году заплатил за церемонию открытия VII зимних Азиатских игр в Астане 35 млн долларов.

    Фото: turkmenistan.gov.tm
    Фото: turkmenistan.gov.tm

    Запреты Азиады

    Накануне старта соревнований, на которые прибыло около четырех тысяч спортсменов, посольства Туркменистана перестали выдавать визы, сухопутные пограничные пункты закрыли, а жителям областей запретили въезд в столицу.

    Жители Ашхабада существуют в осадном положении: периметр вокруг Олимпийского городка перекрыли, а в городе ввели комендантский час: ашхабадцам не разрешают гулять по улицам и паркам после восьми вечера. Остановилась и деловая жизнь – офисы в центре города не работают до окончания Игр.

    Фото: turkmenistan.gov.tm
    Фото: turkmenistan.gov.tm

    Впрочем, жители близлежащих районов «Мир-1» и «Мир-2» радуются, что их не выселили, как планировалось еще весной.

    «От этой идеи то ли после публикаций в СМИ, то ли из-за того, что уезжать людям было некуда, в итоге отказались, но жильцам запретили показываться на улице со стороны городка», – сообщает сайт «Хроника Туркменистана».

    Жалуются на неудобства и спортсмены. Они предупреждают друзей, что редко могут рассказать новости о себе в соцсетях из-за запрета последних на территории Туркменистана.

    Так, баскетболистка с островов Кука Терай Сэдлер в Твиттере даже призывала правительство Туркменистана открыть доступ к социальным сетям на две недели проведения Игр. Правда, просьбу спортсменки не удовлетворили.

    Фото: turkmenistan.gov.tm
    Фото: turkmenistan.gov.tm
    Источник:Ц-1
    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан
    Теги: V Азиатские игры Ашхабад Гурбангулы Бердымухамедов Открытие V Азиатских игр Туркменистан
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