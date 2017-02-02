Президент Туркменистана поёт. До третьего переизбрания – 10 дней

Туркменистан готовится к президентским выборам 12 февраля, в страну прибыла миссия наблюдателей ОБСЕ, а президент зажигает перед избирателями на гитаре.

Предстоящие через 10 дней выборы президента Туркменистана будут самыми альтернативными в истории этой страны.

Такое пожелание выразил 59-летний президент Гурбангулы Бердымухамедов, сам также баллотирующийся на высший пост в стране. В третий раз.

Еще в сентябре 2016 года на заседании Совета старейшин Бердымухамедов сказал: «Мне хотелось бы, чтобы в выборах главы государства участвовало как можно больше кандидатов».

Сказано – сделано, в выборах 12 февраля в Туркменистане принимают участие вместе с действующим президентом девять кандидатов, выдвинутых от политических партий и инициативных групп граждан.

Самые альтернативные

В алфавитном порядке список кандидатов, опубликованный правительственным сайтом Туркменистана turkmenistan.gov.tm, выглядит следующим образом:

1. Аннанепесов Максат Ковусович – заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности (от группы граждан города Ашхабада);

2. Аннаев Джуманазар – заместитель хякима Марыйского велаята (от группы граждан Марыйского велаята);

3. Аталыев Бекмурат Сахатмурадович – председатель правления акционерно-коммерческого банка «Рысгал», депутат Меджлиса Туркменистана (от Партии промышленников и предпринимателей);

4. Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич – ныне действующий Президент Туркменистана (от Демократической партии Туркменистана);

5. Дурдыев Рамазан Мустапакулыевич – директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат Меджлиса Туркменистана (от инициативной группы граждан Лебапского велаята);

6. Гурбанов Меретдурды Исгендерович – заместитель хякима Дашогузского велаята (от инициативной группы граждан Дашогузского велаята);

7. Джелилов Сердар Бегмухамедович – начальник Главного управления экономики и развития Ахалского велаята (от инициативной группы граждан Ахалского велаята);

8. Нурнепесов Сулейманнепес Оразнепесович – Генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Государственного концерна «Туркменхимия» (от инициативной группы граждан Балканского велаята);

9. Оразов Дурдыклыч – председатель Марыйского областного комитета Аграрной партии (от Аграрной партии Туркменистана).

Сайт подытоживает, что кандидаты в президенты страны выдвигались «на свободной и равноправной основе, а сама процедура выдвижения и регистрации носила открытый характер с соблюдением требований национального законодательства».

Официальный Ашхабад также заверяет, что страна готова к проведению выборов демократических выборов с учетом всех международных стандартов.

ОБСЕ развернула крошечную миссию

Для оценки выборов в страну уже прибыли наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), накануне, 1 февраля, открывшие свою миссию в Ашхабаде.

Главой миссии является посол Урсула Гачек (Urszula Gacek), вместе с ней за выборами в Туркменистане будут наблюдать шесть экспертов из пяти стран-членов ОБСЕ.

На сайте организации говорится, что ее миссия – оценка избирательного процесса с точки зрения его соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.

Наблюдатели, в частности, будут изучать вопросы, связанные с нормативно-правовой базой для проведения выборов и их реализации, работой избирательной администрации, регистрации кандидатов и избирателей, медиасреде, а также жалоб и апелляций.

Но БДИПЧ ОБСЕ не будет проводить в Туркменистане систематического или всестороннего наблюдения за голосованием, подсчета голосов и подведения итогов в день выборов. Члены миссии посетят небольшое количество избирательных участков в день выборов.

Окончательный доклад будет опубликован примерно через восемь недель после завершения избирательного процесса.

Поет и пишет песни

Главный претендент на пост президента – туркменский лидер с 2007 года Гурбангулы Бердымухамедов. В оставшиеся перед выборами дни он чувствует себя, по всей видимости, превосходно.

Во время встречи с избирателями Ахалской области 30 января он, отвечая на вопрос о том, чем он занят, ответил, что работает над песнями для женщин, которые хочет преподнести им 8 Марта – в Международный женский день.

Затем глава Туркменистана был запечатлен с гитарой, спел песню под собственный аккомпанемент, таким образом ответив на музыкальное приветствие молодых избирателей.

Гурбангулы Бердымухамедов является президентом Туркменистана с февраля 2007 года, до этого он занимал должность министра здравоохранения.

На посту главы государства он заменил Сапармурада Ниязова, лидера, прославившего страну самыми одиозными причудами и зацементировавшего ей место среди самых жестоких и закрытых диктатур мира.

С приходом к власти Бердымухамедова в Туркменистане ничего не изменилось.