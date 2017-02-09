Свободные выборы в Туркменистане невозможны — Human Rights Watch

Правозащитники считают, что девять соперников не создают реальной конкуренции Гурбангулы Бердымухамедовуна президентских выборах, намеченных на 12 февраля.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 7-го февраля выпустила заявление, в котором выражает озабоченность президентскими выборами в Туркменистане.

В документе говорится, что из-за плачевной ситуации с соблюдениями прав человека в Туркменистане проведение свободных и справедливых президентских выборов невозможно.

Свободы не было и нет

«Туркменистан никогда не проводил свободные и справедливые выборы, и эти не являются исключением», — сообщает Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Правозащитники подчеркивают, что власти поддерживают жесткий контроль над всеми аспектами общественной жизни, нарушая основные права, касающиеся свободы СМИ, выражения своей позиции и гражданского общества.

Авторы документа обращают внимание, что действующий президент избирается в третий раз.

В сентябре 2016-го в Конституцию Туркменистана были внесены изменения, которые позволяют ему пожизненно оставаться главой государства, — отменены ограничения по возрасту президента, а срок пребывания у власти продлен с пяти до семи лет.

Вопреки заявлениям властей о том, что выборы будут проходить в конкурентной среде, на самом деле равные возможности для кандидатов отсутствуют, избиратели не могут выражать свое мнение о кандидатах открыто и без страха.

По мнению правозащитников из Human Rights Watch, в Туркменистане действует один из самых закрытых и репрессивных режимов в мире.

Кстати, по итогам отчета международной организации Fredom House, опубликованного в конце января, Туркменистан тоже оказался среди самых несвободных стран мира.

Ограничения и репрессии

Авторы заявления говорят, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сделал несколько шагов, корректирующих политику его предшественника – Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), возглавлявшего страну с 1990 по 2006 годы.

Среди позитивных изменений упоминают предоставление гражданам ограниченного доступа в Интернет.

В то же время при преемнике Ниязова были приняты недемократические законы, например, неоправданное ограничение на регистрацию и деятельность общественных организаций, на проведение публичных собраний, а также контроль доступа к информации, в том числе через Интернет.

Правозащитники напоминают, что власти Туркменистана не смогли предоставить информацию о десятках людей, арестованных в конце 1990-х и начале 2000-х.

Активисты, которые пытаются продвигать права человека сталкиваются с постоянной угрозой репрессий.

«Народ Туркменистана никогда не имел возможности свободно избрать лидеров, которые могли бы положить конец самым нечеловеческим проявлениям тирании, таким как насильственные исчезновения оппонентов. — резюмировал Хью Уильямсон. – Международные партнеры Туркменистана должны оказать давление на правительство, чтобы закончить эту практику и провести крайне необходимые и давно назревшие реформы для обеспечения соблюдения элементарных прав человека»,

Соперники Бердымухамедова – его подчиненные

Президентские выборы-2017 в Туркменистане имеют некоторые отличия по сравнению с предыдущими.

Чтобы создать видимость демократии, в выборах участвуют еще девять претендентов. Соперников действующего главы государства выдвинули три политические партии и инициативные группы граждан.

Конкуренцию Бердымухамедову, кандидату от Демократической партии Туркменистана, составляют выдвиженец Партии промышленников и предпринимателей, председатель правления Акционерно-коммерческого банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев и кандидат от Аграрной партии, председатель Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыч Оразов.

Шесть претендентов – в основном представители власти в регионах. Это заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Действующий глава государства провел в этот раз настоящее предвыборное турне. Сайт “Хроники Туркменистана” отмечает, что президент дарит подарки на встречах со строителями или аграриями, что запрещено законом.

В публикации о встрече со строителями от 31-го января сообщается, что Бердымухамедов распорядился организовать поездку на Каспий для семьи строителя.

Ценам приказано снизиться

Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях экономического кризиса, обвала национальной валюты и тотального контроля над ценами.

По сообщениям “Радио Азатлык”, накануне дня выборов на продовольственных рынках Ашхабада ввели жесткий контроль цен на продукты.

«Несколько дней подряд сотрудники налоговых служб, городской администрации и торговых организаций обходят рынки, заставляя продавцов продавать продукты по установленным, более низким ценам», — сообщил продавец Мерген (имя изменено), работающий на рынке, известном среди столичных жителей под названием «Мир базар».

Например, килограмм моркови стоит 7 манатов, килограмм лука 6 манатов, а стоимость этих овощей, указанная на ценнике — соответственно 5 и 4 манатов.

Цены контролируют и в регионах — в конце января, накануне визита президента в Дашогуз, продавцов также заставляли переписывать ценники.

Контроль государства над ценообразованием уже привел к дефициту некоторых продуктов.

Туркменистан входит в пятерку самых несвободных экономик мира, согласно индексу экономической свободы американского института The Heritage Foundation.

Победителя объявят на седьмой день

Выборы президента будут признаны состоявшимися при любом показателе явки избирателей. Победителем будет признан кандидат, получивший больше половины голосов. Если этого не произойдет – должен быть объявлен второй тур выборов. Но такого в Туркменистане еще не было.

Согласно Закону о выборах, Центризбирком Туркменистана должен подвести итоги не позднее, чем на 7-й день после голосования.