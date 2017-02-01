В Центральной Азии всё меньше свободы. В мире – тоже

Узбекистан и Туркменистан – худшие в рейтинге-2017 от Freedom House. Таджикистан лидирует по темпам ущемления прав и свобод. Кыргызстан – в зоне риска.

«Популисты и автократы: двойная угроза глобальной демократии» – так называется отчет об уровне политических и гражданских свобод в 195 странах мира по итогам 2016 года, обнародованный международной правозащитной организацией Freedom House 31 января.

87 стран признаны свободными, 59 – частично свободными и 49 – несвободными.

Узбекистан и Туркменистан получили соответственно 3 и 4 балла из 100 возможных, у Таджикистана – 11, у Казахстана – 22.

«Островком свободы» в регионе можно считать Кыргызстан с 37 баллами, попавший в категорию «частично свободных» стран.

Авторы отчета отмечают глобальное снижение уровня свободы в странах мира 11-й год подряд.

Трещина в мировой демократии

В рейтинге говорится, что 2016-й отличился прорывом популистских и националистических сил в демократических странах (Дания, Франция, Испания, Чехия, Польша); запомнился решением Великобритании покинуть Евросоюз (Brexit) и победой ксенофоба Дональда Трампа на американских выборах.

Роль Европы и США как мировых стражей демократии значительно ослабла. Итог – появление «трещин в столпе глобальной свободы», как говорится в разделе о ситуации в Европе по итогам минувшего года.

Это означает, что осужденным казахстанским активистам Максу Бокаеву и Талгату Аяну, кыргызскому правозащитнику Азимжану Аскарову в наступившем году не стоит особо рассчитывать на восстановление справедливости под давлением мировых демократических институтов.

Тысячам других политзаключенных в тюрьмах Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана тоже не приходится надеяться на требования стран Запада об их освобождении.

Худшие из худших

Узбекистан и Туркменистан наряду с Сирией, Северной Кореей, Сомали и Суданом оказались в этом году среди 11 «худших из худших» – государств, в которых попираются политические права и гражданские свободы.

Таджикистан «отличился» еще и стремительной скоростью ограничения прав и свобод за минувшие десять лет, тоже попав в десятку худших по этому параметру.

Даже относительно благополучный Кыргызстан из-за конституционного референдума, прошедшего в декабре 2016 года, оказался в списке государств с риском ограничения свободы в 2017 году.

Авторы доклада уверены, что плебисцит был инициирован президентом Алмазбеком Атамбаевым с целью сохранения власти, чтобы перебраться в кресло премьера после окончания его президентских полномочий в конце 2017-го.

Парламентские выборы в Казахстане, прошедшие весной прошлого года, дали исследователям прав и свобод основание снизить оценку свободы политических прав в стране. Как говорится в докладе: «из-за отсутствия у избирателей реального политического выбора и продолжения усилий правительства по удушению оппозиционных групп».

Эпидемия референдумов

Отдельная глава в отчете посвящена участившимся по всему миру референдумам, в том числе в развитых странах. Исследователи считают их инструментом радикального сокращения демократии в самой грубой форме: побеждает большинство – правит сильнейший. В итоге права меньшинства попираются.

Все чаще власти и политические силы используют их лишь для того, чтобы обойти какое-то правовое препятствие.

Страны Центральной Азии – яркий тому пример. Референдумы, направленные на укрепление действующей власти путем изменения конституции, в ЦА – не редкость.

К примеру, таджикистанцы на референдуме, проведенном в 2016 году, дали право Эмомали Рахмону пожизненно возглавлять государство, а его сыну – стать преемником.

Узбекистанцы еще в 2002 году продлили президентские полномочия с 5 до 7 лет действующему тогда президенту Исламу Каримову.

«Бронированное сопротивление» – так в отчете Freedom House охарактеризована позиция лидеров авторитарных стран Центрально-Азиатского региона по отношению к росткам свободы в Грузии, Украине и Молдове. В 2017-м, похоже, ничто не помешает им усилить свои позиции.