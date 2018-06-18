Туркменские студенты в Таджикистане остались без денег из-за блокировки банковских карт

Четырем тысячам студентов из Туркменистана, обучающимся в вузах Таджикистана, нечем оплатить учебу, проживание и питание.

Студенты жалуются, что не могут получить из Туркменистана денежные переводы от родителей и воспользоваться международными банковскими картами VISA, которые с недавних пор оказались заблокированными.

В Государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни корреспонденту радио «Озоди» рассказали, что для туркменских студентов на время летней сессии сделано исключение, и они могут оплатить учебу позже, чем обычно.

С декабря 2017 года в Туркменистане ввели ограничения на снятие наличных средств с валютных карт, что связано с дефицитом иностранной валюты в стране.

Ранее Ц-1 писал, что из-за этого было сорвано сразу несколько инвестиционных соглашений.