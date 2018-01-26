После аварии автобуса с узбекистанскими мигрантами под Владимиром

Сурхандарьинец Тулкин Таджиев – один из выживших в аварии автобуса во Владимирской области РФ, унесшей жизни 17 граждан РУз. Как сложилась его жизнь после трагедии.

42-летний Тулкин Таджиев в настоящее время проживает в родном поселке Дустлик Музрабадского района Сурхандарьинской области Узбекистана.

Но до недавнего времени и на протяжении последних десяти лет его основным местом жительства был город Егорьевск в Подмосковье (Россия), где он успешно работал плотником. Работа у Тулкина ладилась, его ценили, и он решил взять себе в помощники 20-летнего сына Мардона.

6 октября 2017 года отец и сын вместе с еще 55 трудовыми мигрантами из Узбекистана возвращались на автобусе на родину, когда попали в смертельную аварию во Владимирской области России. Автобус застрял на железнодорожном переезде, и в него врезался поезд, разрезав машину пополам.

Среди 17 погибших оказался и Мардон – сын Тулкина.

Диспетчер заснула на работе

Наш собеседник уверен: трагедия случилась из-за халатности диспетчера переезда, которая заснула и вовремя не опустила шлагбаум… Виноват и владелец автобуса, отправивший в дорогу людей на старой изношенной машине.

«Авария произошла ранним утром: не было еще и четырех часов. Сын очень устал и крепко спал. Если бы водитель громче кричал, чтобы люди выходили из обездвиженной машины – жертв было бы меньше», – повторяет Таджиев.

Он плачет и не может простить себе, что позволил сыну выехать на заработки в Россию.

Первое время после трагедии и вовсе хотел уйти вслед за Мардоном – не мог общаться с родственниками, а только лежал и ждал смерти.

Во время аварии сам Тулкин получил серьезные ранения и переломы костей. Его доставили во Владимирскую больницу скорой помощи в тяжелейшем состоянии: больше недели он был без сознания. После пережил несколько операций – ему удалили селезенку, а колено собирали, как пазл.

«Я хорошо зарабатывал и отправлял домой по 300–400 долларов США, – рассказывает он о работе в России. – Сейчас мы с женой и двумя дочками перебиваемся копейками и едва выживаем…».

Во Владимирской больнице узбекистанец провел два с половиной месяца. Все это время ему помогали неравнодушные россияне и мигранты – клич бросили в соцсетях.

Мужчине сложно говорить о еще одном щекотливом вопросе: Тулкин и Мардон возвращались в Узбекистан с деньгами, но после аварии сбережения (по 12 тысяч рублей на каждого – по 214 долларов США), а также мобильные телефоны и вещи бесследно пропали.

Обокрали не только Таджиевых – кровно заработанных денег лишились и многие другие пассажиры автобуса. Еще предстоит выяснить, кто покусился на кошельки мигрантов: правоохранители или мародеры.

Компенсации ушли на штрафы

Тулкин надеется, что справедливость будет восстановлена, и они получат деньги как из Ташкента, так и от ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Ирония судьбы: большинство выживших в злополучном рейсе направили первую выплату в 5 тысяч рублей (90 долларов) от «Российских железных дорог» на погашение штрафов за нелегальное пребывание в России.

Остальные выплаты от РЖД возможны, если суд примет решение, что в аварии виноват диспетчер.

«Я пока не получил ни одной компенсации – похоже, что меня забыли. Хоким помогает мукой и другими продуктами. Спасибо президенту Шавкату Мирзиёеву, что отправил самолет за пострадавшими, и гроб с телом сына доставили на родину», – Таджиев благодарит власти за скудную помощь.

Доставка тел погибших и пострадавших в Узбекистан после владимирской аварии стала первым подобным жестом властей Узбекистана со времен независимости. Ныне покойный первый президент Ислам Каримов игнорировал проблему массовой трудовой миграции, а самих мигрантов презирал.

В июне 2013 года Каримов сказал о трудовых мигрантах следующее: «Те люди, что ездят в Москву, чтобы убирать улицы, – это просто лентяи. Отвратительно, что узбеки едут туда, чтобы заработать на кусок хлеба. Никто в Узбекистане от голода не умирает».

Наш собеседник не считал себя лодырем, он говорит, что работал вместе с сыном по 12 часов в сутки, чтобы семья жила чуть лучше.

Собирает деньги на операцию

Еще одна насущная проблема для узбекистанца – продолжение лечения. Постоянная боль в ноге почти лишила его сна.

Тулкина оперировали российские врачи, но шины в голени и лопатке так и не заменили на пластины.

Не сделали этой дорогостоящей операции и в Узбекистане. Мужчина обращался в хокимият, но там только развели руками. Пострадавший узбекистанец теряет работоспособность и без операции станет инвалидом.

На вопрос Ц-1, вернулся бы он сейчас работать в Россию, Тулкин категоричен: если бы и выздоровел, в Россию бы не поехал – искал бы работу в Узбекистане. И сына бы не пустил.

Владимирская авария стала одним из наиболее трагических инцидентов с мигрантами из Узбекистана в 2017 году, но 2018-й начался для страны с еще более страшного происшествия: 18 января в Актюбинской области Казахстана в результате пожара автобуса сгорели 52 узбекистанца.