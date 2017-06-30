Акмаль Хамидов / Пара слов о Лоле Каримовой-Тилляевой и фильме об Улугбеке

Вы спросите, что плохого, что Лола сняла фильм о правителе Самарканда и ученом Мирзо Улугбеке? Я объясню, что вызвало мое негодование и почему ее мужу пора уже обуздать супругу.

Воспитанный в духе патриотизма, любви и почитания к земле, на которой родился, я с детства увлекался и изучал культуру и самобытную историю Узбекистана.

Может, это нескромно прозвучит, но мои, скажу так, далеко не поверхностные познания в этих сферах, особенно в последней, позволяют мне с уверенностью заявлять, что достижения человеческой цивилизации, включая медицину, астрономию, математику, химию, философию, языковедение, литературу и другое, получили свое развитие именно на территории нынешнего Узбекистана.

Назову лишь некоторые имена, которые говорят сами за себя и известны всему миру: Мухаммед аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абу Наср аль-Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина (Авиценна), Алишер Навои, Мирзо Улугбек и многие другие.

И когда вижу, что кто-то пытается «положить руку», а еще хуже – «украсть» у нас дело всей жизни наших великих предков или спекулирует их именами в достижении своих целей, меня это выводит из себя и приводит в бешенство.

Вот именно такая ситуация произошла со мной буквально на днях, когда я узнал, что на спонсорские средства дочери первого президента Ислама Каримова Лолы Тилляевой-Каримовой был снят документально-игровой фильм о Мирзо Улугбеке под названием: «Улугбек. Человек, раскрывший тайны Вселенной».

Вы спросите, а что в этом плохого? Дочь Ислама Каримова, кстати, глубокоуважаемого мной человека, решила показать всему миру, кто такой Улугбек, и какую роль он сыграл в мировой науке.

Здесь не склонять, а благодарить надо… Постараюсь объяснить, почему, мои дорогие читатели, меня привела в негодование эта новость.

Прежде всего никогда не поверю, и вы, надеюсь, со мной согласитесь, что иностранные кинематографисты снимут фильм о нашей истории и наших великих предках в том русле, которое устраивает нас, то есть объективно, без претензий быть причастными к их открытиям и трудам.

Приведу маленький, но яркий пример.

В 2013 году немецкие кинематографисты сняли фильм об Авиценне, который, кстати, был номинирован на премию киноакадемии в Германии за «Лучшую работу оператора».

Так вот в этом фильме сценаристы иногда сквозь строки, а зачастую прямо преподносили, что главный герой, коим являлся Роберт, – житель Англии, помог и стал инициатором достижений Авиценны.

Получается, не послала бы судьба Роберта – не пользовались бы сейчас врачи открытиями и рецептами врачевания Авиценны.

И где гарантия, что и фильм о Мирзо Улугбеке не снят в таком же ключе?

Второе, что мне не понравилось в инициативе Лолы Тилляевой-Каримовой, – работа была снята не у нас в республике, а за границей, с задействованием в главных героях не узбекских актеров, а иностранных.

Неужели на роль Мирзо Улугбека нельзя было найти актера из Узбекистана, в жилах которого течет именно кровь тех предков, живших и творивших рядом с Улугбеком.

Уверен, что менталитет и манеры, передающиеся из поколения в поколения, позволили бы нашему актеру сыграть не хуже, а даже лучше. Достаточно вспомнить, сколько смеха вызывают актеры, играющие роль русских в американских боевиках.

Да и огромные гонорары остались бы в своей стране, а не ушли в чужой карман. При этом, уверен, и у нас можно было бы найти для съемок намного более аутентичные места, а не использовать аудитории и территории Оксфордского и Принстонского университетов.

Неужели Оксфорд ближе Улугбеку, чем медресе в Самарканде? Выходит, нашей Лоле уже намного ближе все прозападное, нежели свое, родное.

И, наконец, по-моему, главное, что подтолкнуло Лолу спонсировать со своим мужем Тимуром Тилляевым киноленту, – это конечное же пиар и жажда в очередной раз «засветиться» у себя на «новой родине».

Раз от разу становится понятно, что нет ничего святого у этой особы. И этим своим действием она в очередной раз подтвердила мое наблюдение.

Если бы на ее месте оказался кто-то другой, было бы не так обидно и жалко. Но, по-моему, дочь человека, посвятившего и отдавшего всю жизнь служению Родине и народу, не имела права так поступать и использовать достояние нации в своих личных, корыстных целях.

Так и хочется сказать, куда смотрит муж? И обратиться к нему: «Не пора ли обуздать жену?…»

Но, видать, и он оказался в руках нашей героини, раз играет по ее правилам и пляшет под ее дудку!

Поэтому наверняка в ближайшее время нам остается только наблюдать за новыми выходками разбалованной особы…

Акмаль Хамидов – журналист-историк из Ташкента