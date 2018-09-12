Блокировка Facebook в Узбекистане – это цензура?

В Узбекистане продолжаются проблемы с доступом к соцсети Facebook. Известные в узких кругах блогеры арестованы, другие – снизили градус критики, правительство – молчит.

На территории Узбекистана с 5 сентября наблюдаются серьезные сбои в работе социальной сети Facebook.

В тот день проблемы с доступом к соцсети также испытывали пользователи из Латинской Америки, Европы и Азии, но неполадки были устранены в течение полутора часов. Только в Венесуэле и Узбекистане Facebook «висит» уже семь дней.

Национальный оператор связи «Узбектелеком», который через интернет-провайдеров и операторов сотовой связи обеспечивает Всемирной сетью около 20 млн абонентов, открестился от блокировки Facebook в Узбекистане.

В компании корреспонденту Ц-1 подтвердили, что не имеют отношения к проблемам с доступом к соцсети.

В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций также опровергли свою причастность к блокировке FB.

В администрации Facebook на запрос Ц-1 на момент написания статьи не ответили.

Пока официальные лица хранили молчание по поводу блокировки Facebook в течение шести дней, пользователи из Узбекистана начали массово устанавливать небезопасные VPN-сервисы, позволяющие изменять IP-адреса на международные и получать доступ к Facebook и другим заблокированным в РУз сайтам.

Аресты блогеров и блокировка Facebook – совпадение?

В конце августа по стране прокатилась волна административных арестов блогеров, поднимающих в Facebook религиозные и политические вопросы. Около десятка блогеров отправились за решетку на 10–15 дней за «неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов».

В действительности блогеров поместили под арест за обсуждение в соцсети, по мнению их соратников, антиконституционного постановления правительства РУз о введении единой школьной формы, исключающей ношение хиджаба.

Даже Международная исламская академия РУз запретила девочкам-студенткам носить платки.

Вскоре после этого в Узбекистане начались серьезные проблемы с доступом в Facebook.

Facebook наряду с «Одноклассниками» – самая популярная социальная сеть в стране. В десятках сообществ (отдельные из них превышают по численности 200 тысяч человек) узбекистанцы обмениваются информацией и мнениями, в том числе по острым общественно-политическим вопросам.

Один из опрошенных блогеров на условиях анонимности заявил Ц-1, что подобные ограничения – в духе прежнего «каримовского» режима.

«Добрые советы» от силовиков

По словам собеседника, силовики, которые долгие годы занимались цензурой в Интернете, и сейчас намерены взять под контроль Всемирную сеть.

«Аресты таких уважаемых блогеров, как Мусанниф Адхам (Адхам Олимов) и Зиевуддин Рахим (Зиедулла Кабиров), показали, что методы (силовиков) остались прежними, несмотря на новый облик Узбекистана, – сказал он. – Они «не переобулись», так как не знают, как работать иначе».

Источник со ссылкой на соратников по отечественной блогосфере заявил о давлении правоохранительных органов.

Якобы силовики дают пишущей братии «добрые советы», к примеру, воздерживаться от определенных тем.

Косвенно его слова подтверждает снижение градуса критики со стороны аккредитованных журналистов, гражданских активистов из крыла так называемых либеральных реформаторов.

Никто из них основательно не затронул тему арестов блогеров и блокировку Facebook. Об этом если и писали, то в шутливой форме.

О полусвободе

Например, журналист Бахтиер Насимов озвучил свое видение происходящего в стране в литературной форме:

«Немножко беременная девушка. Слегка наличествующая демократия. Едва видимая свобода слова. Недозапрещенный до конца Facebook. Два шага вперед, три прыжка назад».

А блогер Ферузхан Якубходжаев, комментируя новость о внедрении порядка блокировки веб-ресурсов с запрещенными материалами, заявил, что без эффективной реформы судебной системы заблокировать по решению властей можно будет любой сайт.

«…Любые «специальные комиссии по…» – это куча трусливых подхалимов, колеблящихся вместе с линией партии. Обнаружение среди них людей, с понятиями о чести, справедливости и логики, до сих пор является скорее ярким исключением нежели правилом», – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Журналист Никита Макаренко, колко критикующий неудачные действия правительства, в этот раз иронично отметил, что Facebook – это вовсе не место для политики, экстремизма и «прочих небогоугодных разборок», а для умилительных постов о котах.

Коллеги в приватном разговоре допускают, что блокировка Facebook – сознательный ход властей, но не торопятся с выводами, так как «ничего непонятно», а «тишина в эфире» лишь усугубляет ситуацию со слухами.

Тишина в эфире

Между тем официальные представители власти активно присутствуют в заблокированном Facebook. Однако официального заявления по поводу ограничений в доступе к соцсети спустя почти семь дней все еще нет.

Продолжают работать страницы в Facebook хокимията Ташкента, президента РУз Шавката Мирзиёева, ведомств и отдельных чиновников. То есть госслужащие используют VPN-сервисы и анонимайзеры, бесплатные версии которых не гарантируют безопасность передаваемых данных.

Специалисты по кибербезопасности считают, что около 84% приложений перехватывают пользовательский трафик.